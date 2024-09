Togo: Coup double pour la Commune de Golfe 2 !

Le projet VAL'IDEEE de l'association Moi Jeu Tri prend corps dans Golfe 2. Ceci, à travers une cérémonie effectuée ce Mercredi 25 Septembre 2024 sur la plateforme du marché d'Attiégou, avec l'ouverture du premier kiosque Ecobox au niveau de ce marché, de la Commune de Bè Centre.

Avec pour « objectif de structurer les filières de collecte et de valorisation des produits issus de la filière solaire et des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) », ce projet pour sa première phase, offre à la Commune dirigée par le Maire intérimaire, Pasteur Edoh Komi, « cinq box pour le rachat des déchets solides » qui seront installés à divers endroit du territoire communal. Aussi, a-t-il permis de « former quinze (15 jeunes) » qui animeront ces box et de « créer neuf emplois locaux ».

Premiers à accueillir les box prévus pour cette première phase du projet, Edoh Komi et ses pairs élus locaux ne peuvent qu'en être fier de se hisser au rang de commune modèle ou mieux encore en commune verte. « C'est la commune heureuse. Nous devenons une commune modèle, une commune verte et donc je crois que nous n'allons pas regretter le choix que nous avons fait d'accepter ce projet, et que notre commune puisse l'abriter.

La transformation et le recyclage aujourd'hui devient une grande entreprise mondiale, et donc déjà, il y a de l'emploi pour la jeunesse, il y a la propreté, et je crois que nous sommes aux anges », s'est-il réjoui. Pour une meilleure conduite et un meilleur suivi, il a parlé d'un comité qui sera mis en place. « Il est question de s'organiser et nos services techniques sont à pied d'oeuvre, au Golfe 2 tout est possible et les mesures sont déjà prises pour accompagner ce projet », a ajouté Edoh Komi.

%

Occasion aussi pour le Maire intérimaire de sensibiliser sur la gestion des déchets solides, ceci, dans la mesure où, « le partenariat entre nous et l'Association Moi Jeu Tri, vise aussi à élaborer des projets socio-éducatifs dans les établissements scolaires pour la gestion des déchets. Parce que si dès la base nous parvenons à maitriser cette jeunesse-là, vu que c'est elle qui est appelée à être la relève de demain, elle saura comment gérer les déchets, les déchets ne seront pas dans le désordre et nous allons éviter les problèmes que nous avons et qui sont liés à l'anarchie des déchets ».

Un avis largement partagé par le président de l'association Moi Jeu Tri, qui conduit ce projet. Pour Edem d'Almeida, « il ne peut avoir meilleur motivation que de s'engager véritablement dans cette démarche de développement durable et d'apporter une solution à la gestion efficiente des déchets ». Cet entrepreneur du déchet a aussi informé qu' « il y a en tout 40 Ecobox qui sont prévus pour l'étendue du territoire national dans une première phase. Parce que nous allons continuer à mobiliser des partenaires, le défi est de taille.

Pour la commune de Golfe 2 dans cette phase, elle bénéficie de cinq Ecobox. Parce que c'est des questions de choix, d'avancée, de disponibilité du foncier, de mobilisation des acteurs publics, c'est un mélange de tout. Il ne s'agit pas juste de dire c'est la Commune de Golfe 2 qui prend mais il y a un certain nombre de calendriers. Tous les Maires ont été sollicités, nous allons là où le projet est près à être démarré surtout qu'il y a une forte volonté du Maire, feu Dr James Amaglo ».

Et pour ce qui est de ce projet, a-t-il expliqué, « c'est effectivement un projet entrepreneurial. Il s'agit de démontrer que le déchet est une ressource, pas une ressource exclusivement pour le recyclage, on ne fait pas que du neuf avec du vieux, mais l'idée est d'apporter le déchet aussi comme solution, solution à nos vulnérabilités, solution en terme d'innovation sociale, solution en terme de création d'emploi, et d'entreprenariat vert.

Donc autour de cet Ecobox qui est un kiosque de rachat des déchets, il s'agit aussi de structurer des jeunes de la commune, de la collectivité locale concernée, à entreprendre ensemble sous un modèle d'entreprenariat collective, de coopératives, à développer des modèles économiques et à trouver des activités génératrices de revenus, à partir du déchet. Donc plus qu'un déchet, le déchet, c'est une ressource ».

Après le box d'Attiégou, les populations de quatre autres quartiers de Golfe 2 pourront converger leurs déchets solides à quatre autres lieux qui accueillent des box. Il s'agit entre autres du bord des rails de Nukafu, Yayra Komé...