Afrique: Le prochain Sommet Afrique-France aura lieu en 2026 au Kenya, un pays non-francophone

Le prochain Sommet Afrique-France aura lieu en 2026 à Nairobi, pour la première fois dans un pays non-francophone, ont annoncé ce 25 septembre 2024 les présidents français et kényan Emmanuel Macron et William Ruto en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

Le prochain Sommet Afrique-France se tiendra au Kenya, en 2026. L'annonce a été faite mercredi, par un communiqué conjoint des présidences des deux pays.Emmanuel Macron a rencontré son homologue kényan William Ruto, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

Il aura fallu attendre 53 ans pour que le Sommet Afrique-France se tienne dans un pays anglophone. Cette édition abordera notamment « les questions climatiques et la réforme de l'architecture financière internationale », explique le communiqué conjoint.

William Ruto et Emmanuel Macron militent notamment pour l'instauration d'une taxe climatique internationale sur les émissions de carbone. « Aucun pays ne devrait être contraint de choisir entre l'éradication de la pauvreté et la protection de la planète », écrit sur X, le président kényan.

« William Ruto et Emmanuel Macron ont besoin de redorer leur blason »

« William Ruto et Emmanuel Macron sont deux présidents en crise de légitimité, qui ont besoin de redorer leur blason », commente le Dr Njoki Wamai, professeur en géopolitique et chercheuse à l'Institut d'études avancées de Stellenbosch en Afrique du Sud. La France est de plus en plus contestée en Afrique francophone et William Ruto a réprimé dans le sang les manifestations anti-gouvernementales des mois de juin et juillet.

« Or, les sommets sont toujours une bonne occasion de briller », conclut la chercheuse, qui rappelle que le Sommet africain pour le climat, organisé à Nairobi en septembre 2023, avait fait de William Ruto, l'ambassadeur du continent pour l'environnement.