Madagascar: Volleyball - Championnat - Squad-X et ASI déclarés « forfait »

Deux équipes féminines d'Analamanga ont été déclarées « forfait » hier. Squad et ASI ont commis expressément des fautes pour encaisser la défaite et éviter d'affronter la meilleure équipe en phase finale.

La honte. La cinquième et dernière journée des éliminatoires du championnat de Madagascar de volleyball en 1re division a été gâchée par l'incident survenu lors du match entre deux clubs d'Analamanga, Squad-X et ASI. Les deux équipes comptaient, après la quatrième journée, deux victoires et une défaite chacune. Du jamais vu, elles ont toutes les deux évité expressément d'arracher la victoire pour pouvoir croiser une équipe plus abordable en quarts de finale et en demi-finales.

Les joueuses des deux clubs ont commis des fautes flagrantes, entre autres des services au filet, des fautes au filet, des réceptions envoyées hors du terrain.

De ce fait, la direction technique nationale a décidé de mettre fin au match et de sanctionner les deux équipes. Elles ont été toutes les deux déclarées « forfait ».

Les quarts de finale des filles sont programmés ce jeudi. Le calendrier n'a pas été publié jusqu'au moment où nous rédigions l'article, à 21 heures. Nous avons beau essayé de joindre au téléphone ou par Messenger le directeur technique national, mais il a été injoignable. La présidente de la fédération a, quant à elle, souligné que « le championnat devrait se poursuivre jusqu'au bout et les quarts de finale vont bel et bien se tenir ».

Phase finale

Au cas où les deux équipes seraient définitivement disqualifiées de la compétition, les deux autres classées cinquièmes des deux poules, EVBI et AVBCA, complèteront-elles les deux places vacantes ? Ou bien les adversaires de Squad ou ASI en quarts accéderont directement en demi-finales ?

Au classement final à l'issue de la phase éliminatoire, GNVB caracole en tête après un parcours sans faute de quatre victoires en autant de matchs. Hier, elles ont battu l'équipe de l'EVBI d'Ihorombe (3-0) à Ankorondrano. AMVB occupe la position de dauphin avec trois victoires et une défaite. Les filles de Mandroseza ont défait hier ECVB d'Atsinanana (3-0). Invaincu durant la phase de groupes, MVBC de Boeny se hisse à la première place de sa poule en enregistrant quatre victoires.

Du côté des garçons, les deux équipes de la gendarmerie terminent toutes les deux en tête du classement après un parcours sans défaite en quatre matchs. GNVB1 est talonné par Cosfa, Pole et ASI2 dans le groupe 1. Mama, ASI1 et ASSM sont les trois autres clubs qualifiés dans le groupe de GNVB2. Ce dernier a écarté MVBC d'Analamanga hier (3-0) et GNVB1 a disposé de l'EVBI (3-0). Mama a, quant à lui, battu ASI1 (3-1), et Cosfa s'est imposé (3-0) contre ASI2. Les quarts de finale des garçons auront lieu vendredi, et les demi-finales des garçons et des filles auront lieu samedi, suivies des finales dimanche.