Madagascar: Streaming Musical - Le syndicat des artistes rejoint la plateforme Moozik

Le Syndicat des Artistes (SYKA) a annoncé hier une étape majeure dans son engagement pour la promotion des droits d'auteur en rejoignant officiellement Moozik, une plateforme de streaming musical lancée en juillet dernier et créée par de jeunes entrepreneurs malgaches. La déclaration a été faite lors de l'inauguration de leur nouveau siège situé à Mahamasina, près de l'église Saint Joseph. Trois mille artistes malgaches figurent déjà sur cette plateforme.

L'an dernier, le SYKA avait pourtant exprimé des réserves quant à la collaboration avec Manoova, notamment lors d'une conférence de presse en août 2023 au Jao's Pub Ambohipo. À cette époque, les artistes craignaient une mauvaise gestion de leurs droits d'auteur et un manque de transparence. Mais hier, la donne a changé. Rossy, président du SYKA et figure emblématique de la scène musicale malgache, a lui-même signé l'accord avec Manoova, la société derrière Moozik.

« J'étais hésitant car je ne connaissais pas bien cette application, mais désormais, mes titres y sont disponibles à partir de maintenant », confie Rossy, hier lors d'une conférence de presse. Rajery, autre grand nom de la musique malgache, a également exprimé son intention de rejoindre la plateforme prochainement, bien que, pour des raisons personnelles, il ait attendu jusque-là. « Je connais l'application, mais je n'avais pas encore franchi le pas pour des raisons de principe. Cela ne saurait tarder. »

Valorisation

Moozik, tout en respectant scrupuleusement les droits d'auteur, collabore étroitement avec l'Office malgache des droits d'auteur (Omda). Chaque écoute de 30 secondes sur la plateforme génère des revenus pour les artistes, envoyés directement à l'Omda ou versés aux artistes non affiliés via un paiement direct. « Nous proposons deux modes de rémunération : soit via l'Omda pour ceux qui en sont membres, soit un système de royalties direct pour les autres.

Moozik fonctionne comme toutes les grandes plateformes internationales, avec une inscription gratuite pour les artistes nationaux ou internationaux», précise Rajo Rajaonarivelo, directeur exécutif de Manoova. Cette collaboration est aussi l'occasion d'inaugurer le nouveau QG des artistes à Mahamasina. Ce lieu, équipé de matériel informatique offert par Rossy, se veut un espace ouvert à tous les artistes, avec une grande salle de réunion et une cuisine.

« Tous les artistes peuvent venir ici, utiliser les ordinateurs pour se former aux plateformes numériques comme Moozik. C'est un lieu qui nous appartient », termine Rossy. Avec cette initiative, le SYKA et Moozik ouvrent de nouvelles perspectives pour les artistes malgaches, tout en renforçant la protection et la valorisation de leurs oeuvres à l'ère du numérique.