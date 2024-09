Madagascar: Stade Barea - La plantation du gazon presque achevée

Les Barea et leurs fans attendent avec impatience l'homologation du stade de Mahamasina, afin de pouvoir accueillir des matchs internationaux officiels à domicile. Les travaux de remise aux normes du stade Barea relancés depuis la semaine passée se poursuivent.

Après la mise en place des couches de sable et de terre noire, suivie du compactage, la plantation du gazon est presque achevée. L'aire de jeu est presque couverte. Le côté du Vato Masina est achevé et l'autre pour bientôt. Quant à l'extension des quatre vestiaires, exigée par l'inspecteur de la Caf dans ses recommandations, « les murs intérieurs du devant sont déjà supprimés et les travaux sont en cours de finition » d'après notre source.

« Les vestiaires sont prévus être réceptionnés cette semaine», a annoncé le secrétariat d'État chargé des Nouvelles Villes et de l'Habitat (SENVH), Gérard Andriamanohisoa lors de sa visite il y a une semaine. Ce dernier a également évoqué l'extension des gradins jusqu'en bas à la piste d'athlétisme avant la fin d'année. Les nouveaux gradins auront une capacité de trois mille places de plus. Il a aussi ajouté que trois ou quatre tourniquets supplémentaires à chaque portail d'entrée seront installés, si exigés, outre ceux déjà en place.

D'autres recommandations comme la mise aux normes de la tribune de presse, pour ne citer que cela, n'ont pas été évoquées. Le stade devrait être prêt pour l'homologation au mois de novembre, pour accueillir les matchs de qualification à la CAN et au Chan. Wait and see...