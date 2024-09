L'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée a intercepté, ce dimanche 22 septembre 2024, un camion de type remorque en provenance du Ghana. Ce poids lourd était chargé de cartons de carreaux, parmi lesquels se trouvaient dissimulé plusieurs dizaines de cartons de Produits Médicaux de Qualité Inférieure et Falsifiée (PMQIF) d'un poids d'environ 1,5 tonne.

Cette saisie à eu lieu à la zone industrielle de Yopougon et 5 individus ont été interpellés lors de cette opération. Les produits saisis auraient rapporté aux destinataires la somme de cinq 5 millions de francs CFA environs.

Il faut rappeler que l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée est dirigée depuis le mois de juin dernier par le commissaire divisionnaire-major de Police BINATE Youssouf. Cette unité regroupant des agents de Police, de gendarmerie, des douanes ivoiriennes, des eaux et forêts et de la direction des affaires Maritimes, est spécialisée dans la lutte contre le crime organisé, le trafic de drogues, les traites des êtres humains, des espèces sauvages protégées et la fraude documentaire, entre autres.

En juillet dernier, l'UCT avait fait parler d'elle en démantelant un réseau spécialisé dans la falsification de documents, de sceaux et poinçons. Elle a également permis l'arrestation des trafiquants de défenses d'éléphant et autres dealers déférés devant les parquets du Pôle pénal, économique et financier de Guiglo dans le mois d'août. L'Unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée est placée sous la tutelle du ministère de l'intérieur et de la sécurité et sous l'autorité directe du Directeur Général de la Police Nationale(DGPN).