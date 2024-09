Sénégal: Vers la formation, en trois ans, de 600 femmes en développement personnel

Diamniadio — Quelque 600 femmes entrepreneures vont bénéficier en trois ans, à raison de 200 par année, d'une formation en développement personnel et d'un accompagnement technique dans le cadre du projet "femmes d'avenir", financé par le Groupe Eramet Grande Côte avec la collaboration de "Women in Africa", a appris mercredi l'APS auprès des promoteurs.

"Nous avons un programme d'une grande ampleur qui va toucher 600 femmes sur trois ans soit 200 par an. Nous avons aussi des entrepreneures sélectionnées et qui sont déjà plus avancées dans leurs projets. Nous allons les accompagner de façon plus soutenue", a indiqué, Christel Bories, la Directrice de Eramet Grande Côte, spécialisée dans l'exploitation de mines.

En visite au Sénégal, elle intervenait en marge d'une rencontre organisée à Diamniadio avec plusieurs femmes entrepreneuses, bénéficiaires de la première phase du projet "femmes d'avenir".

Selon elle l'idée c'est que les femmes bénéficiaires de ce projet de formation en développement personnel transmettent à leur tour leurs expériences à leurs employés et d'autres acteurs de la société.

"Nous voulons développer toutes les communautés qui sont autour de nos activités. Il y a beaucoup de retombées positives que nous voulons élargir. Il s'agit d'aider les femmes entrepreneures à développer, faire progresser leur propre entreprise", a expliqué, Virginie de Chassey, directrice développement durable et engagement d'entreprise.

"L'impact se mesure déjà au nombre des bénéficiaires environ 200 femmes cette année, 200 autres l'année prochaine. L'année d'après, 200 autres femmes vont bénéficier du programme. Au-delà de ces bénéficiaires, leurs familles et leurs employés ", a-t-elle précisé.

Des femmes entrepreneures se sont réjouies de l'accompagnement du projet de Eramet Grande côte, en termes de développement personnel et de coaching de leurs employés, après leur formation.

"On est leader ou dirigeant d'une entreprise, on a forcément souvent des moments de doute et c'est avec nos formations en développement personnel, que j'ai réussi à surmonter les épreuves", a témoigné Nogaye Ndiaye, cheffe d'entreprise, bénéficiaire du projet de Eramet Grande Côte.

Le projet a aussi aidé les bénéficiaires à évoluer en réseau, une autre manière de pouvoir résoudre ensemble certaines difficultés, a t-elle souligné.

"J'ai accompagné pendant sept ans de jeunes femmes dans l'entreprenariat. Nous avons constaté que la formation en développement personnel assez poussée est aujourd'hui un atout pour mieux avancer dans nos projets et business", a pour sa part indiqué Norlinda Dos Santos, cheffe d'entreprise, une autre bénéficiaire du projet Eramet.