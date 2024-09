Ile Maurice: Arrestation d'une dentiste non enregistrée

La clinique Aegle refait parler d'elle pour emploi de dentiste étrangère non qualifiée, non autorisée à exercer.

Après un mécanicien dentaire se faisant passer pour un dentiste à Goodlands et qui a été arrêté en juin, voici une dentiste non enregistrée auprès du Dental Council, qui opère non pas dans un petit cabinet privé, mais à la clinique Aegle de Flacq, appartenant au médecin d'origine indienne Dr Pankaj Wadhwa.

La dentiste, Sinja Tiwari, une ressortissante indienne, a été arrêtée, le 20 septembre, alors qu'elle examinait les dents d'un patient. C'est un membre du Dental Council, le Dr. Dev Nasapen, qui s'est fait passer pour un patient, qui a pris la dentiste la main dans la bouche, pourrait-on dire. Le Dental Council avait été alerté par une publicité de la clinique Aegle annonçant des examens dentaires gratuits.

Sinja Tiwari, 34 ans, n'est en possession que d'un permis de séjour à Maurice comme «dépendante», son époux détenant un Occupation Permit de l'Economic Development Board (EDB). Ce permis de séjour est émis par le Passport and Immigration Office et non par l'EDB. Et une «dépendante» n'a pas le droit de travailler à Maurice. La question qui se pose : combien de tels «braconniers», comme on le dit dans le métier, exercent chez nous, surtout après l'ouverture en grand de nos frontières aux professionnels étrangers ?

Quid des qualifications de Sinja Tiwari ? Elle a obtenu un Bachelor of Dental Surgery d'une obscure université indienne, la Dr Rammanohar Lohia Avadh University à Ayodhya, en Uttar Pradesh, en décembre 2021 (Voir photo). Le Dr Sailesh Bissumbhur, président du Dental Council, nous informe que cette université n'est pas reconnue par l'institution. «De plus, Sinja Tiwari a reçu son diplôme en 2021. Elle n'a donc que cinq ans d'expérience en Inde. Si elle veut travailler à Maurice, elle devrait prendre part au DRE (Dental Registration Exams) qui est organisé deux fois par an et pour réussir, elle doit scorer au moins 50 %.»

Le faux patient, qui est en réalité un membre du Dental Council, a été facturé Rs 800.

Quelles vérifications ?

Le plus inquiétant, c'est qu'Aegle Clinic a permis à cette dentiste d'exercer sans qu'elle ne soit enregistrée auprès du Dental Council. (voir le récépissé) La clinique a-t-elle effectué les vérifications de base, c'est-à-dire de s'informer si la dentiste avait été enregistrée auprès du Dental Council ? En tout cas, comme nous le dit le président du Dental Council, si la direction de la clinique le savait, elle aurait su que Sinja Tiwari devait prendre part à un examen.

La dentiste et la direction de la clinique appréhendaient-elles ces examens ? Ou n'ont elles pas voulu s'embarrasser de toutes ces démarches ? Ce qui interroge encore plus, c'est que, d'après nos recherches, le mari de la dentiste, V. Pandey, travaille à la même Aegle Clinic. V. Pandey aurait donc pu trouver un emploi au noir à son épouse qui n'a pas le droit de travailler à Maurice avec un permis de séjour comme «dépendante». Sinja Tiwari est la «dépendante» de V. Pandey, qui détient un Occupation Permit valide jusqu'en 2027.

Ce n'est pas fini. Normalement chez Aegle, apprend-on, les médecins demandent aux patients d'acheter les médicaments prescrits à la pharmacie de la clinique. Beaucoup de patients le font. Or, nous apprenons que la pharmacie n'aurait pas le droit de vendre aux patients et visiteurs. Ses médicaments ne doivent être utilisés que pour l'usage interne. La pharmacie n'aurait même pas de pharmacien.

Le ministère de la Santé ouvrira-t-il une enquête sur Aegle Clinic pour emploi de personnel non qualifié ? La clinique emploie t-elle d'autres tels «professionnels» ? On apprend que la direction de la clinique a refusé de permettre aux membres du Dental Council et aux policiers de faire d'autres inspections.