Ile Maurice: Des habitants - «La route transformera notre quotidien»

La pose de la première pierre du chemin reliant Dubreuil à Melrose et l'Est a eu lieu le mercredi 25 septembre. Étaient présents notamment Steven Obeegadoo et Kenny Dhunoo. Ce projet représente une véritable avancée pour la communauté, confient des habitants de la région, car cette route offrira une connexion rapide de seulement 15 minutes entre les deux villages.

«Je suis impatient de voir comment cette connexion va transformer notre quotidien», lâche un habitant de Dubreuil. «C'est une excellente nouvelle pour le développement local.» Un autre ajoute : «Ayant grandi à Dubreuil, je sais à quel point cette ouverture est cruciale. Elle ne facilitera pas seulement les déplacements, mais elle contribuera également à dynamiser le commerce dans la région. Les habitants pourront accéder plus facilement aux services et aux opportunités d'affaires, ce qui est essentiel pour le bien-être de notre communauté»

Cette réalisation est le résultat de longues négociations de presque dix ans entre le gouvernement et Alteo, un processus qui a enfin abouti. C'est un moment d'espoir et de progrès pour Dubreuil et Melrose, avancent les habitants.