Ile Maurice: Le «blue-eyed boy» fait l'objet d'une plainte des autorités malgaches

Avinash Gopee a reçu l'argent de la Mauritius Investment Company (MIC) et de deux banques d'État, des terrains de l'État, des contrats de location de ses bâtiments et même de parkings venant de plusieurs institutions publiques. Et il voulait encore plus de terrains, comme celui pieds dans l'eau dans le Nord et l'autre au Triangle de Réduit, à propos duquel de graves polémiques et incidents ont eu lieu. Il vient d'ailleurs de faire une demande de permis de construction dans cette région .

De plus, il ne paierait pas ses employés comme il le faut, ni ses sous-traitants, dont une firme chinoise qui avait dû plier bagage sans demander son dû. Maintenant, ce sont les travailleurs étrangers qui seraient des victimes. Plus précisément de jeunes Malgaches. Des demandes d'Occupation Permits avaient été faites auprès de l'Economic Development Board (EDB) et promptement obtenues. Ces demandes concernaient l'emploi de carers malgaches pour la nouvelle maison de retraite de l'entrepreneur, Royal Green Hospital, de Luxury Retirement Village Ltd, construite sur un terrain de l'État.

Ces jeunes Malgaches seraient sous-payés, ne recevant qu'entre Rs 15 000 et Rs 22 000 mensuellement, au lieu du minimum de Rs 30 000 qu'un travailleur étranger aurait dû toucher à l'époque. Pour rappel, le minimum a été ramené à Rs 22 500 dans le dernier budget.

L'ambassade alertée

Le plus grave dans toute cette affaire, c'est qu'Avinash Gopee avait remis la lettre d'offre d'emploi à ces Malgaches en citant un salaire de Rs 30 000 alors qu'il ne leur paierait que Rs 15 000 à Rs 22 000. L'affaire est tellement grave que l'ambassade de Madagascar à Maurice s'en est mêlée et s'est plainte auprès de l'EDB qui aurait ouvert une enquête, mais seulement après quelques semaines. On ne veut pas nous en dire plus, notre interlocuteur étant visiblement pris de frayeur. L'ambassade de Madagascar est restée injoignable.

La publication du «Building & Land Use Permit» de Luxury Retirement Village Ltd au conseil de district de Moka parue dans les journaux mardi.

Pour Reza Uteem, qui avait suivi, au Parlement et dans les médias, les faveurs octroyées au blue-eyed boy, c'en est trop. «Il y a probablement un délit pénal de faux et d'usage de faux. Si Gopee a fait une fausse déclaration et a produit un faux contrat de travail à l'effet que ces personnes percevraient un salaire de Rs 30 000 juste pour obtenir un Occupation Permit, alors qu'il savait que tel ne serait pas le cas, il y aurait matière à une poursuite au pénal. Mais est-ce que la police va sévir contre le blue-eyed boy du pouvoir ? Là est la question. Entre-temps cette affaire risque de sérieusement nuire aux relations diplomatiques entre Port-Louis et Antananarivo.»

Un syndicaliste se demande maintenant si toutes ces lois autorisant l'emploi de travailleurs étrangers n'avaient pas été faites pour plaire au blue-eyed boy. Il a peut-être raison.

Triangle de Réduit. Avinash Gopee demande à étendre son business

L'association Rann Nou Later, qui milite pour la restitution de son terrain à Réduit, s'oppose au projet de développement d'un projet immobilier de Luxury Retirement Village au Triangle de Réduit, où se trouve déjà son Royal Green Hospital. D'ailleurs, l'association a déjà introduit un recours en cour.

Le projet d'Avinash Gopee, Chief Executive Officer de N-G Group, détenteur de Luxury Retirement Village Ltd et président de la Tourism Authority, est d'y construire un ensemble résidentiel. Ce projet comprend un bloc d'appartements sur plusieurs niveaux, avec un sous-sol, un rez-de-chaussée et sept étages, ainsi que des studios dotés d'une salle polyvalente, également avec un sous-sol, un rez-de-chaussée et six étages.