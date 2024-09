Ethiopie: Le Premier ministre adresse ses meilleurs voeux aux Éthiopiens à l'occasion du festival Meskel-Demera

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses meilleurs voeux aux fidèles chrétiens à l'occasion de la célébration du festival Meskel-Demera, inscrit sur la liste de l'UNESCO, qui a été célébré aujourd'hui de manière colorée dans tout le pays.

Les chrétiens éthiopiens célèbrent la fête de Meskel-Demera le 27 septembre, en souvenir de la fondation de la Vraie Croix sur laquelle Jésus a été crucifié.

Dans son message publié ce matin, le Premier ministre Abiy a souligné que la fête de la Vraie Croix est la célébration de l'unité dans laquelle les rêves peuvent être réalisés grâce à la persévérance et à la détermination.

Selon le premier ministre, la fondation de la Vraie Croix symbolise l'unité nationale de l'Éthiopie en représentant le pouvoir de l'effort collectif, puisque la croix est portée et célébrée par les communautés à travers l'Éthiopie.

M. Abiy a également noté que la fête de Meskel-Demera démontre le véritable sens de la diversité au sein de notre unité, puisque différentes cultures et traditions s'unissent pour honorer ce jour sacré.

"Cette fête n'est pas simplement une observance religieuse ; c'est une célébration de notre héritage commun et un rappel de la force que nous possédons en tant que peuple uni", a-t-il souligné.

Il a ajouté que : "Alors que nous nous réunissons avec nos familles et nos communautés pour allumer le Demera, réfléchissons aux valeurs, aux cultures et aux traditions qui font de l'Éthiopie un pays unique".

Expliquant la genèse de la recherche de la Vraie Croix, le Premier ministre a déclaré que la reine Eleni, confrontée à des obstacles apparemment insurmontables, a refusé d'abandonner son rêve de récupérer la croix de son lieu de sépulture.

"Malgré l'obscurité, les routes fermées et le doute généralisé, elle est allée de l'avant, nourrie par sa ferme conviction, son courage et sa résilience. Eleni a accompli l'extraordinaire, montrant que même les objectifs les plus difficiles peuvent être atteints avec de la foi et des efforts", a-t-il souligné.

Le Premier ministre a également déclaré que l'esprit indomptable et la ferme détermination d'Eleni l'ont propulsée vers ses rêves, bravant les défis et les incertitudes de son parcours.

Pour lui, la reine a persévéré dans l'adversité et a finalement réalisé l'extraordinaire.

"Sa découverte de la Vraie Croix a marqué un tournant dans l'histoire, qui témoigne du pouvoir de la résilience humaine et de la conviction qu'avec du dévouement et du courage, même les rêves les plus ambitieux peuvent être réalisés", a-t-il révélé.

Le Premier ministre Abiy a ajouté que l'histoire de la reine Eleni a inspiré les Éthiopiens à ne jamais renoncer à leurs rêves, quelles que soient les circonstances.

Il s'est également dit convaincu qu'ensemble, les Éthiopiens peuvent créer une nation prospère et respectée.

"Embrassons notre diversité et travaillons à un avenir où l'Éthiopie sera connue pour sa force, sa résilience et sa fermeté d'esprit", a exhorté le premier ministre.