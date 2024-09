Togo: Tout est dans le recyclage

Le secteur de la gestion des déchets pourrait bien connaître une petite révolution grâce à une idée qui allie recyclage, technologie, et durabilité. L'innovateur togolais Chris Atchou a imaginé une solution originale en transformant des réfrigérateurs usagés en poubelles connectées.

Chris Atchou s'est inspiré d'un constat simple : les poubelles disponibles sur le marché, importées principalement des pays voisins comme le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, sont de faible qualité et se dégradent rapidement. Au lieu de finir elles-mêmes en déchets, il a vu une opportunité de réutiliser des vieux réfrigérateurs pour créer des poubelles connectées.

« En recyclant ces vieux appareils électroménagers, nous répondons à un double objectif : réduire les déchets électroniques et créer un produit innovant et durable, » explique Chris Atchou. Son initiative s'inscrit donc dans une démarche éco-responsable, en phase avec les objectifs mondiaux de réduction des déchets et d'optimisation des ressources.

La technologie est au coeur de cette innovation. Chaque poubelle connectée est équipée de capteurs qui mesurent le niveau de remplissage et envoient ces informations en temps réel aux gestionnaires de déchets via un code QR. Ce système permet d'optimiser les collectes en réduisant les trajets inutiles, ce qui a un impact direct sur la diminution des coûts logistiques et des émissions de gaz à effet de serre.

La gestion des déchets à Lomé et dans d'autres villes pourrait bénéficier grandement de cette initiative. Le tri sélectif, facilité par les poubelles connectées, contribue à réduire la quantité de déchets envoyés en décharge, tout en encourageant une meilleure gestion des ressources naturelles.

Au-delà de l'aspect technique, Chris Atchou voit dans ces poubelles connectées un outil de sensibilisation et d'éducation pour la population. Il envisage leur intégration dans des programmes éducatifs et des campagnes de sensibilisation à la gestion des déchets.