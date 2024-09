Afrique de l'Est: Les agents chargés de l'application des lois des Seychelles et des pays de l'océan Indien se forment au « complot et aux enquêtes complexes »

Les agents chargés de l'application des lois des Seychelles, de Madagascar, de Maurice et des Comores ont reçu des certificats après avoir suivi un programme de formation d'une semaine sur « Conspiration et enquêtes complexes ».

Selon un communiqué de presse de l'ambassade des États-Unis aux Seychelles mercredi, la formation, organisée au Laila Resort à Anse Royale, a été menée par la Drug Enforcement Administration (DEA) du ministère américain de la Justice en collaboration avec l'ambassade des États-Unis.

La formation, dirigée par une équipe de formateurs expérimentés de la DEA, couvrait un large éventail de sujets cruciaux pour lutter contre le crime organisé, notamment le blanchiment d'argent, la cryptomonnaie, l'analyse du renseignement et les techniques d'entretien.

S'exprimant lors du lancement de la formation, le chargé d'affaires américain, Adham Loutfi, a souligné l'importance de telles initiatives dans la lutte mondiale contre le crime organisé.

Il a noté que la formation est conçue pour doter les agents de compétences et de connaissances avancées, essentielles pour identifier, comprendre et démanteler les réseaux criminels sophistiqués.

"La lutte contre le crime organisé est une entreprise mondiale qui nécessite une coopération, une innovation et une détermination sans faille", a déclaré M. Loutfi, ajoutant que "les formateurs de la DEA apportent une richesse d'expérience et de connaissances qui amélioreront les capacités des participants à relever ces défis complexes".

%

Cette formation sur « Conspiration et enquêtes complexes » marque la troisième session de formation dirigée par la DEA organisée aux Seychelles cette année et souligne la forte collaboration entre les États-Unis et les Seychelles, a déclaré l'ambassade.

Il a réuni des policiers, des douaniers, des experts en renseignement financier et des enquêteurs anti-corruption de toute la région, favorisant ainsi les opportunités de réseautage et de collaboration dans la lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé.

En septembre de l'année dernière, des agents des forces de l'ordre des mêmes pays de l'océan Indien ont participé à un cours de formation avancée sur la lutte contre les stupéfiants organisé par la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis.

L'objectif de la formation était d'aborder des questions telles que les activités criminelles et la corruption, en renforçant la capacité des forces de l'ordre à enquêter sur le trafic de stupéfiants dans la région, compte tenu des nouveaux développements dans les modes de trafic et de la création de nouvelles drogues, en particulier de drogues synthétiques.