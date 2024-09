Algérie: Attaf participe à New York à un débat sur les guerres et les Conventions de Genève

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a participé à New York à un débat sur les guerres et les Conventions de Genève organisé à l'initiative de l'Algérie et du Royaume de Norvège, en coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge et l'Institut international pour la paix, indique jeudi un communiqué du ministère.

Le débat a été consacré à l'examen "des moyens permettant de mieux faire respecter les quatre Conventions de Genève adoptées il y a 75 ans, à la lumière des violations flagrantes de leurs dispositions dans plusieurs guerres et conflits à travers le monde", précise le communiqué.

A cet égard, la participation du ministre Ahmed Attaf a été "l'occasion de réaffirmer l'attachement de l'Algérie aux principes et fondements du droit international humanitaire et de mettre la lumière sur les défis majeurs et existentiels entravant l'application des Conventions de Genève dans plusieurs foyers de conflits à travers le monde, notamment la guerre génocidaire contre le peuple palestinien et l'escalade au Liban et dans toute la région, ainsi que dans nombre de crises en Afrique dont continuent de pâtir les civils sans défense".