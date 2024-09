Algérie: Journée mondiale du Tourisme - Une vingtaine de projets touristiques validés au profit d'El - Méniaâ

El méniaâ — Une vingtaine de nouveaux projets touristiques ont été validés par le ministère du tourisme et de l'artisanat au profit de la wilaya d'El-Méniaâ, devant renforcer les installations du secteur dans cette jeune wilaya, a-t-on appris jeudi des responsables du secteur, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du tourisme (27 septembre).

Parmi ces projets figure l'étude, la réalisation et l'équipement du siège de la direction du Tourisme et de l'artisanat dans la nouvelle ville d'El méniaâ, la réalisation et l'équipement de la maison de l'artisanat et des métiers, l'étude et la création d'une zone d'extension touristique (ZET) à l'entrée nord de la ville d'El-Méniaâ, qui s'étendra sur une superficie de 34 hectares, dont les travaux devraient être lancés au début de l'année prochaine, a déclaré à l'APS, le directeur du secteur, Labssir Smail.

Il s'agit également de la concrétisation de 17 projets touristiques, dont cinq (5) ont connu le lancement de leurs travaux (hôtels, camps touristiques et autres), totalisant plus de 1.200 lits, et devant générer 400 postes d'emploi, a indiqué le même responsable.

Ces futurs projets touristiques dont a bénéficié la wilaya d'El Méniaâ permettront de promouvoir davantage le secteur d'autant le nombre de touristes la région, notamment durant la saison du tourisme saharien est de plus en plus croissant, a-t-il ajouté.

La wilaya recense actuellement trois (3) hôtels, six (6) dortoirs, totalisant 197 chambres avec 423 lits, répartis sur les communes d'Meniaâ et Hassi El Gara, qui accueillent chaque année des milliers de touristes locaux et étrangers, a fait savoir M. Labssir. Elle compte également six (6) agences de tourisme et de voyages.

Par ailleurs, plus de 35.000 touristes, dont 1.034 touristes étrangers, ont afflué vers la région en 2023, pour visiter les différents sites et circuits touristiques que recèle la wilaya d'El Méniaâ, selon les données du secteur.