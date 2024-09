Angola: Les États-Unis réaffirment leur engagement envers le succès du corridor de Lobito

Lobito (Angola) — Les États-Unis d'Amérique sont fermement engagés dans le succès du Corridor de Lobito, à travers une importante assistance financière et technique, a déclaré mercredi dans cette ville, le représentant de l'USAID en Angola, William Butterfield.

Selon le responsable, qui s'exprimait à la Conférence de coordination du soutien au corridor de Lobito, organisée par le gouvernement américain avec le soutien de l'initiative Power Africa, cette réunion reflète cet engagement et la volonté d'élargir son impact dans la région.

Selon lui, le développement du Corridor de Lobito est le reflet d'un partenariat multinational entre les gouvernements africains, qui vise à stimuler la croissance économique grâce à des investissements stratégiques en République démocratique du Congo, en Zambie et en Angola.

"En facilitant l'exportation des minerais de la RDC vers le Port de Lobito, le Corridor joue un rôle fondamental dans la prospérité régionale et la compétitivité du commerce mondial", a-t-il estimé.

William Butterfield a indiqué qu'un système de communication efficace, doté de fonctions claires, sera également mis en place pour suivre les performances et l'impact des initiatives.

Il a fait savoir que le soutien aux secteurs minier, agricole, de la santé et des transports est également inclus.

%

Le représentant de l'USAID a souligné la pertinence de la conférence, car il s'agit d'une plate-forme pour unir les donateurs, les banques de développement et les partenaires du secteur privé, dans le but de dynamiser les projets essentiels dans le Corridor de Lobito.

D'autre part, il a réaffirmé que les États-Unis sont engagés dans la mobilisation de ressources, tant dans les secteurs public que privé, pour doubler l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne, à travers l'initiative Power Africa.

Les participants à la conférence améliorent l'accès à l'énergie le long du Corridor de Lobito, analysent les moyens d'identifier les besoins énergétiques régionaux et nationaux, cartographient les projets et leurs promoteurs.

Selon le représentant de l'USAID, le gouvernement des États-Unis estime que le projet contribuera également à la diversification économique de l'Angola, en favorisant les investissements dans des secteurs tels que l'agriculture, les services et le développement du capital humain, en plus d'assurer un accès fiable à l'énergie propre.

Depuis son lancement en 2013, Power Africa a fourni de l'électricité nouvelle ou améliorée à plus de 200 millions de personnes dans la région subsaharienne.

Avec un investissement total d'environ 25 milliards de dollars, l'initiative a soutenu 154 projets énergétiques, générant plus de 14 300 mégawatts de nouvelle capacité électrique pour plus de 43 millions de foyers et d'entreprises.

Actuellement, environ huit mille mégawatts de cette énergie sont déjà opérationnels, fournissant une électricité plus propre et plus fiable.