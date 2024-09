Congo-Brazzaville: Olympiade internationale de la langue russe 2024 - Lancement des présélections

La Maison Russe (MR) a organisé, le 25 septembre, à Brazzaville une cérémonie marquant le lancement officiel des épreuves de présélection à la 20e édition de l'Olympiade internationale de la langue russe pour les élèves étrangers. Au total neuf bacheliers congolais, âgés de 17 à 18 ans, sont en lice et les meilleurs seront invités à Moscou pour la finale.

Lancée en 1972, l'olympiade internationale de la langue russe pour les élèves étrangers se déroule en partie pour la toute première fois en ligne. « D'habitude, il y avait d'abord les olympiades nationales qui se déroulaient dans différents pays à l'issue desquelles on retenait les meilleurs qui représentaient leur pays à Moscou à l'olympiade internationale. Cette fois-ci, la phase de présélection se déroule simultanément pour tous les candidats du monde entier en ligne à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er octobre », a fait savoir Roger Kanza, inspecteur de la langue russe à la retraite et administrateur à la MR, ancien lauréat des olympiades de la langue russe en 1981.

A en croire ses propos, les élèves qui se démarqueront iront en demi-finale qui se déroulera le 10 octobre. Ceux qui vont passer l'étape de demi-finale se retrouveront en finale prévue du 30 octobre au 3 novembre à Moscou en Russie. Les frais de voyage aller-retour à Moscou, l'hébergement et le repas, ainsi qu'un programme culturel pour les finalistes olympiques seront pris en charge par le comité d'organisation piloté par l'Institut d'État de la langue russe Alexandre Pouchkine et l'Association internationale des professeurs de langue et littérature russes.

Les candidats congolais, tous récents bacheliers, sont inscrits dans la catégorie des lycéens qui étudient le russe comme langue étrangère. En ce qui concerne la phase de présélection qui se tient du 25 septembre au 1er octobre, chaque candidat a reçu dans sa boite mail les épreuves à traiter puis à renvoyer au comité d'organisation en ligne. Le comité d'organisation corrigera le travail de chaque candidat et renverra les résultats. Comme tous les participants, les candidats congolais peuvent travailler à domicile ou à la Maison Russe qui a mis à leur disposition des ordinateurs, une connexion Wifi et l'électricité en permanence.

« Ils peuvent venir ici autant de fois qu'ils voudront pour traiter les épreuves et les renvoyer au comité d'organisation. Contrairement à la maison où ils ont beaucoup de liberté dans le traitement des épreuves, ici nous les surveillons pendant qu'ils travaillent afin de les mettre dans le bain de la finale. Parce que si tu triches, là-bas tu ne pourras pas le faire. Je les exhorte simplement au travail », a déclaré Roger Kanza.

L'un des candidats, Mongo-Ondina-Bakoula Philipp-Immaculé, se réjouit de participer à cette phase de présélection de la 20e édition de l'olympiade internationale de la langue russe pour les élèves étrangers. « J'ai déjà participé à ce genre de concours à l'échelle nationale. Toutefois, je me sens capable d'affronter la scène internationale. J'ai confiance en mes capacités et je suis sûr que mes collègues et moi pourrons vraiment faire honneur à notre pays. Un grand merci à la Maison Russe de nous avoir longtemps ouvert ses portes pour s'imprégner de cette langue qui offre beaucoup d'opportunités à l'international », a-t-il confié.