Congo-Brazzaville: District sanitaire de Mfilou - Les trois comités locaux de santé renouvelés

La restructuration des Comités de santé (Cosa) se poursuit avec la désignation, le 24 septembre, des membres des bureaux exécutifs des Cosa des aires de santé des quartiers Kibouendé, Moutabala et Itsali, dans le septième arrondissement, Mfilou. Ces leaders communautaires devront contribuer à la bonne gestion de leur district sanitaire et l'accès aux services de santé de qualité.

L'assemblée générale élective des membres des bureaux exécutifs des Cosa des Centres de santé intégrés (CSI) des quartiers Kibouendé, Moutabala et Itsali, s'est déroulée en présence de l'administratrice maire de Mfilou, Bibiane Itoua, ainsi que des notables de la localité. Cette agglomération de plus de 380 000 habitants répartis dans treize quartiers est dotée de trois CSI souvent confrontés au manque de médicaments et d'autres moyens (lits, plateau technique).

Comme dans les autres districts sanitaires de la capitale, à Mfilou le personnel soignant fait face régulièrement aux cas de paludisme notamment chez les enfants, de maladies diarrhéiques et de pathologies respiratoires. La mobilisation des membres des Cosa est nécessaire pour assurer la sensibilisation à la base et relever les nombreux défis, a lancé le médecin chef du district sanitaire de Mfilou, Pauline Mpolo. « Les Cosa cogèrent les CSI avec le personnel soignant. Nous comptons sur l'appui de ces Cosa afin d'améliorer la question de nos interventions », a-t-elle ajouté.

En période de risques épidémiologiques, les relais communautaires sont sollicités en vue des campagnes de prévention et de sensibilisation à vaccination, y compris pour la distribution des kits sanitaires. Elus pour trois ans, les bureaux exécutifs des Cosa de Kibouendé, Itsiali et Moutabala sont composés chacun de cinq membres. À l'instar des autres leaders communautaires, Bénoît Mberi, le président du Cosa de Kibouendé, a promis d'oeuvrer pour l'amélioration des offres de soins au sein de son CSI et le dialogue entre les autorités sanitaires et la communauté cible.

Soulignons que ce processus de restructuration des comités locaux est officialisé par le décret n°2020-553 du 15 octobre 2020, en favorisant l'implication des acteurs de la société civile dans la gestion du système sanitaire national. Dans cette optique, l'Observatoire congolais des droits des consommateurs(O2CD) a réalisé une étude en 2018 qui a permis de constater de nombreuses failles du système, dont la faible participation de la société civile et des communautés bénéficiaires dans la gestion des CSI. Grâce à un financement de plus de 26 millions FCFA de l'ambassade de France au Congo, l'observatoire est engagé dans le processus de restructuration de douze comités de santé dans cinq districts sanitaires du pays.

« L'assemblée générale qui s'est tenue est l'une des activités du projet de restructuration des comités de santé pour l'amélioration de l'accès de la population aux services de santé de qualité. Ce projet est piloté par l' O2CD », a indiqué le chargé de programmes à l'O2CD, Fulgence Mahindou.