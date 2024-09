Afrique: Ouverture à Malabo de la 11ème réunion consultative de l'ASSECAA, avec la participation du Maroc

Les travaux de la 11ème réunion consultative de l'Association des Sénats, Choura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe (ASSECAA), présidée par le Maroc, se sont ouverts jeudi dans la capitale équato-guinéenne, Malabo.

La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a été présidée par le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, président de l'ASSECAA et de la présidente du Sénat équato-guinéen, Teresa Efua Asangono, en présence du Premier ministre de la Guinée équatoriale, Manuel Osa Nsue et des présidents du Parlement panafricain, Fortune Charumbira, et du Parlement arabe, Adel Bin Abdul Rahman Al-Assoumi, ainsi que des personnalités politiques africaines et arabes.

Cette réunion, qui se tient sous le thème "Renforcer l'action parlementaire commune des pays du Sud pour faire face aux défis environnemental, technologique et de développement", vise notamment à renforcer l'action et la coopération parlementaire entre les pays du Sud au sein des parlements afin de faire face aux défis technologique, environnemental et de développement, dans un contexte international marqué par des crises multidimensionnelles et successives.

Ce conclave, qui connaît la participation des présidents des Sénats d'Eswatini, de la RDC, du Gabon, du Congo, du Zimbabwe et du Nigéria, entend également ouvrir la voie à l'action parlementaire commune aux côtés des gouvernements et des secteurs concernés, à travers notamment l'exploration des voies et moyens de promouvoir l'action parlementaire et la coopération entre les pays du Sud.

Dans son allocution d'ouverture, Mme Efua Asangono a indiqué que cette réunion se tient dans un contexte international caractérisé par des crises sécuritaires multidimensionnelles notamment en Afrique et dans le monde arabe, soulignant la nécessité d'une coopération parlementaire commune afin de relever les différents défis auxquels fait face la région.

Elle a, à cet égard, précisé que le choix du thème de cet événement consiste à contribuer aux côtés des gouvernements des pays membres à trouver une solution aux crises et défis actuels, affirmant que l'ASSECAA est consciente de son rôle essentiel pour le renforcement de la coopération sud-sud.

La présidente du Sénat équato-guinéen a, par ailleurs, salué le Maroc pour son soutien en 2022 à la Guinée équatoriale à intégrer l'ASSECAA en tant que membre, ainsi que sa contribution pour réussir l'organisation de cet événement important à Malabo.

A l'ordre du jour des travaux de cette réunion, figurent des questions liées au renforcement de la coordination et de la consultation, l'échange de visions et d'expériences et l'amélioration de l'action parlementaire commune des pays du Sud, en particulier les pays arabes et africains.

Ainsi, les participants à cette réunion se pencheront sur trois thèmes principaux, à savoir "Initiatives et partenariats interrégionaux: opportunités d'intégration et de développement" et " l'intelligence artificielle dans les pays du Sud: défis et opportunités" et "Renforcement et modernisation des moyens de lutte contre la désertification et l'érosion des sols".

La délégation marocaine accompagnant M. Mayara comprend notamment MM. Noureddine Soulaik président du groupe de l'Union marocaine du travail et Mohamed Amouri du groupe de la Confédération générale des entreprises du Maroc.

L'ASSECAA est une organisation parlementaire régionale qui oeuvre pour la promotion du bicamérisme et le renforcement de la coopération dans les domaines économique, politique, social et culturel entre les régions africaine et arabe. Elle cherche également à promouvoir le dialogue, la coordination, et l'échange d'expertises et d'expériences entre les pays membres.