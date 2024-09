Maroc: GII 2024 - Le pays, 1er mondial dans le design industriel, un succès dû en partie à son capital immatériel unique (DG de l'OMPI)

Genève — Le Maroc occupe désormais le premier rang mondial pour "les dessins et modèles industriels" dans le Global Innovation Index (GII-Indice mondial de l'innovation), dont l'édition 2024 a été rendue publique, jeudi à Genève, par l'Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI). Le Maroc améliore son classement de 10 places en un an sur cet indicateur, ainsi que sur celui du taux d'intensité de ses actifs incorporels (ndlr: capital immatériel), tous deux des sous-indices du GII.

Commentant cette performance lors d'une conférence de presse à Genève, le Directeur général de l'OMPI, Daren Tang, a souligné le potentiel unique du Maroc en matière de création et de conception, y voyant le fruit d'un capital immatériel rayonnant. Il a affirmé avoir constaté lors de ces voyages au Maroc que "la culture marocaine est unique et les Marocains en sont fiers".

Selon lui, les Marocains intègrent leur patrimoine culturel dans le design industriel, ce qui leur permet de remporter des succès dans ce domaine. Pour sa part, Sacha Wunsch-Vincent, GII, responsable à la division Economie et statistiques de l'OMPI et co-éditeur du GII 2024, a relevé que le Maroc devient de plus en plus attrayant pour le travail d'innovation dans les industries de l'automobile et aérospatiale, soulignant que le Royaume gagnerait à développer également des inventions et des brevets locaux.

Sur le plan général, le Maroc continue de grimper dans le classement de l'indice mondial de l'innovation, s'assurant la 66e place en 2024, contre la 70e en 2023.

Avec des "performances supérieures aux attentes compte tenu de son niveau de développement", le Maroc rejoint le groupe des économies à revenu intermédiaire du top 70 du classement qui ont progressé le plus rapidement dans ce classement depuis 2013, souligne l'OMPI.

Le Maroc se classe parmi les 30 premiers pour les dépenses en matière d'éducation, le taux d'actifs incorporels, la formation brute de capital, l'industrie manufacturière de haute technologie et les marques.

Commentant cet exploit, M. Wunsch-Vincent a relevé que le Royaume excelle dans les résultats de l'innovation (47e), surpassant ses intrants, qui sont classés 89e, ajoutant que les bons résultats du Maroc en matière de publications scientifiques et sa présence croissante dans le capital-risque (31e rang mondial) ont soutenu son écosystème d'innovation.

"Le Maroc était parmi les premiers pays, notamment avec la Chine et l'Inde - depuis 2011 déjà - à utiliser l'Indice Mondiale comme référence pour sa performance d'innovation, une indication de l'importance stratégique que l'innovation a pour le gouvernement marocain et notamment le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'OMPIC, a souligné Wunsch-Vincent.

"La diversification économique du Maroc, associée à des initiatives gouvernementales visant à encourager l'esprit d'entreprise, pousse le pays à aller de l'avant", a relevé le co-éditeur du GII 2024, assurant que "l'augmentation des investissements en R&D permettront de maintenir sa trajectoire ascendante dans l'innovation".

Le GII, qui en est à sa dix-septième édition, constitue la référence en matière de tendances mondiales dans le domaine de l'innovation. Il donne aux décideurs politiques, aux chefs d'entreprise et à d'autres acteurs des orientations permettant de libérer l'ingéniosité humaine afin d'améliorer les conditions de vie et de relever les défis communs, tels que le changement climatique.