Maroc: Béni Mellal - ISED-BMK plaide pour le renforcement de la résilience des coopératives face aux changements climatiques

Béni Mellal — Le renforcement des capacités des coopératives de la région de Béni Mellal Khénifra face aux changements climatiques est le thème d'une rencontre organisée, mercredi à Béni Mellal, par le projet de développement socio-économique Inclusif (ISED-BMK) financé par l'USAID.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme de plaidoyer de ISED-BMK et ses partenaires associatifs opérant dans le domaine de la promotion de la situation des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap dans la région de Béni Mellal-Khénifra en vue du renforcement des capacités et de la résilience des coopératives face au phénomène du stresse hydrique.

Au cours de cette rencontre, il a été procédé à la présentation d'un mémorandum plaidant en faveur du renforcement de la capacité des coopératives de la région de Béni Mellal Khénifra à faire face à la régression des précipitations.

Ce projet est financé par l'Agence des États-Unis pour le Développement International au Maroc (USAID-Maroc), dans le cadre de ses activités visant à renforcer et à accompagner les capacités du tissu associatif en matière de plaidoyer et de réseautage, afin de mieux intégrer les groupes les plus vulnérables dans la fabrique des politiques publiques.

Dans une déclaration à la MAP, Alae Eddine Serrar de l'USAID Maroc a souligné que ccette action organisée dans sa deuxième édition ambitionne de promouvoir les initiatives de plaidoyer en faveur de la résilience des coopératives face à la sécheresse, relevant que ce projet est mis en oeuvre par ISED-BMK financé par l'USAID.

Il s'agit de promouvoir les initiatives de plaidoyer et les mécanismes de participation au sein de la société civile et des catégories vulnérables en vue de faire résonner leurs voix et les inclure dans la fabrique et l'évaluation des politiques publiques.

De leurs cotés, les représentants des associations partenaires de ce plaidoyer ont déclaré que cette initiative vise à renforcer les efforts déployés par les acteurs territoriaux pour faire face à l'impact des changements climatiques sur l'économie sociale en identifiant les problèmes auxquels sont confrontés ces entités, leurs causes et manifestations, et en proposant des solutions pour atténuer leurs effets.

Au cours de cette rencontre, le bilan des efforts conjoints et de la coordination menés par ISED-BMK et ses partenaires représentant 40 associations et 100 coopératives de la région ont été présentés de même que la démarche participative adoptée par le Projet s'appuyant sur les données de la recherche de terrain sur l'impact des changements climatiques sur les coopératives opérant dans la région, notamment celles en phase post-création.

Cette initiative a été menée par l'Association qualification des jeunes, l'Association Nour pour le développement et la solidarité, l'Association Anir pour le développement féminin et la solidarité sociale, le Mouvement Jeunesse pour le développement local, l'Organisation Scoutisme Mohammedia Marocaine Localité Dir Al Atlas et l'Association carrefour pour le développement et la migration, avec le soutien du projet de Développement Socio-économique Inclusif dans la région de Béni Mellal-Khénifra.

Il est à rappeler que la région de Béni Mellal-Khénifra abrite plus de 8 % du total des coopératives au niveau national, avec plus de 4.300 coopératives réunissant plus de 79 000 membres, dont plus de 64 000 actifs dans le secteur agricole. La région compte également plus de 500 coopératives féminines, représentant 6,8 % du total des coopératives féminines à l'échelle nationale, et 231 coopératives de jeunes.