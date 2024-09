Maroc: Lyrisme et nostalgie... Le public Rbati sous le charme du Fado de Beatriz Felício

Rabat — Le public du Théâtre National Mohammed V de Rabat a vécu, mercredi soir, une expérience aussi plaisante que dépaysante, portée par la voix mélodieuse de la chanteuse de Fado portugais Beatriz Felício, dans le cadre de la 7ème édition du Fado Festival Maroc.

Incarnant à la perfection la mélancolie si caractéristique du Fado, Beatriz Felício a réussi le pari de transmettre des messages de partage, d'amour et de vivre-ensemble entre les cultures grâce aux paroles de ses chansons et à la puissance de sa voix.

Interprétant un florilège de ses chansons dont "Inverno sem Lareira" et "Não sei o que fazer", Beatriz Felício a fait planer un air d'ailleurs entre les murs du Théâtre National Mohammed V, laissant s'élever des sonorités et des rythmes nostalgiques touchants.

En assistant à sa performance, les spectateurs, initiés et novices au Fado, ont eu l'occasion de découvrir un art aux multiples facettes, fascinant par son histoire et envoûtant par sa manière de mettre en musique les émotions et les sentiments.

Admiratif devant cette figure emblématique du Fado et attentif à chacun de ses titres, le public Rbati a été conquis par le professionnalisme saisissant et la justesse artistique de Beatriz Felício, qui a démontré une belle maîtrise de ses cordes vocales ainsi qu'une parfaite synergie avec les instruments (basse, guitare classique et guitare portugaise), imprégnant la salle par son lyrisme et sa sensibilité.

Dans une déclaration à la MAP, la chanteuse native de Lisbonne s'est réjouie de participer à cet événement afin de présenter le Fado portugais au public marocain, expliquant que les deux pays ont de nombreux points communs en termes de culture musicale.

"Même si on ne comprend pas forcément les paroles, nous pouvons saisir le sens et la portée des chansons à travers nos émotions et notre ressenti", a-t-elle souligné en évoquant la "connexion" qui existe entre le Portugal et le Maroc sur ce plan.

De son côté, le chanteur de Fado et producteur du festival Fado au Maroc, Rodrigo Costa Félix, a précisé que cette édition célèbre les 50 ans de la Révolution des OEillets au Portugal en 1974, ajoutant que ce genre musical, très populaire dans le pays, rayonne de plus en plus dans les grandes salles du monde.

Organisée les 25 et 26 septembre au Théâtre National Mohammed V, la 7ème édition du Fado Festival Maroc, placée sous le thème "Le Fado et la liberté", propose un programme diversifié comprenant deux concerts de musique, une projection de films, une conférence et une exposition de photos.

Festival itinérant et vitrine du Fado à l'international, Fado Festival célèbre sa 14ème édition mondiale depuis ses débuts à Madrid. L'événement parcourt chaque année 18 grandes villes d'Europe, d'Afrique, d'Amérique Latine et l'Asie.