Ile Maurice: Victime d'un accident mortel, sa famille l'identifie après plus d'un an

La police a finalement pu identifier la victime d'un accident mortel survenu en mai 2023, à Bois-Marchand, près de l'entreprise Archemics. Il s'agit de Lalji Gangaram Kanauji, âgé de 66 ans, d'origine indienne et résidant à Maurice. Son épouse, Pratima Kanauji, a formellement reconnu le corps de son mari, le 25 septembre, soit plus d'un an après le drame.

L'accident avait eu lieu le 8 mai 2023, vers 18 h 25, et avait impliqué une Toyota Hilux, conduite par un salesman de 56 ans, de Résidence La Cure. À l'arrivée des autorités, la victime, un homme d'environ 55 ans, gisait inconscient sur la chaussée, gravement blessé, les jambes fracturées et portant des blessures au front. Les membres du personnel du Service d'aide médicale urgente avaient constaté le décès sur place.

L'autopsie, effectuée le lendemain par le Dr Prem Chamane, avait révélé que la cause du décès était un «choc dû à de mul-tiples blessures». Malgré l'absence de caméras de surveillance dans la zone, une enquête avait été menée, et le conducteur avait été soumis à un test d'alcoolémie, qui s'était révélé négatif. Il avait été placé en détention au centre de Piton et avait comparu en cour, le lendemain, sous une charge provisoire d'homicide involontaire. Il avait par la suite été libéré sous caution.

Le corps était toujours placé à la morgue car la police n'avait pas réussi à identifier la victime et personne n'avait rapporté sa disparition à cette époque. Ce n'est que plus d'un an après que l'épouse de Lalji Gangaram Kanauji a pu l'identifier.