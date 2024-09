Ile Maurice: Hemant Kumar Jangi retrouve les Casernes centrales

Le Deputy Commissioner of Police (DCP) Hemant Kumar Jangi a effectué son retour aux Casernes centrales. La nouvelle est tombée en début de semaine, annonçant sa nomination en tant que Senior Advisor pour la police, fonction qu'il occupera pour une durée limitée. Ce retour marque une étape importante dans une longue carrière où il a acquis une réputation d'enquêteur aguerri.

Avec plus de 45 ans de service dans la force policière, Hemant Kumar Jangi a dirigé, pendant plus de 18 ans, le Central Criminal Investigation Department (CCID), l'un des départements les plus stratégiques de la police. À ce poste clé, il a été impliqué dans de nombreuses enquêtes d'envergure, consolidant ainsi sa réputation d'enquêteur des affaires criminelles. À un moment donné, il était même pressenti pour occuper le poste de commissaire de police, un rêve qui ne s'est toutefois pas concrétisé.

Son rôle dans l'arrestation de l'ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam, en 2015, reste l'un des moments marquants de sa carrière et a fait de lui une figure incontournable. Pourtant, en octobre 2022, alors qu'il approchait l'âge de la retraite, il a été évincé de son poste au CCID et envoyé à la Police Training School avec un contrat pour continuer à exercer ses fonctions dans l'institution. En septembre 2023, un nouveau chapitre s'ouvre pour lui lorsqu'il est nommé conseiller en sécurité au bureau du Premier ministre (PMO) et prend la relève de Vinod Appadoo, l'ancien commissaire des prisons. Cette nomination avait suscité de nombreuses interrogations dans la police, certains y voyant une volonté de renforcer l'influence du pouvoir exécutif sur les questions de sécurité.

Diplômé en droit (LLB) de l'université de Londres, Hemant Kumar Jangi n'est pas seulement un enquêteur chevronné mais a aussi les compétences pour naviguer dans les arcanes juridiques complexes. En 2019 qu'il a été nommé Deputy Commissioner of Police, en même temps qu'Anil Kumar Dip, une promotion qui marquait la reconnaissance de ses années de service et de loyauté. Il entretient d'étroits liens avec l'actuel gouvernement.

Sa nouvelle nomination comme Senior Advisor au quartier général de la police suscite des réactions contrastées. Tandis que certains saluent son retour, estimant qu'il pourra apporter un soutien précieux à la force policière, d'autres se montrent plus sceptiques, attribuant d'autres desseins à cette nomination. «Ce retour aux Casernes centrales, à quelques mois des élections générales, ne manque pas d'alimenter les spéculations», laissent entendre d'autres.