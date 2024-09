Ile Maurice: Le parcours d'un investisseur controversé

Cet investisseur indien a récemment attiré l'attention après avoir obtenu un «Occupation Permit» valable jusqu'en 2033, malgré son retrait du registre des investisseurs de l'EDB et une notice du Prime Minister's Office lui demandant de quitter Maurice, avec son épouse. Son parcours est marqué par des échecs. Mais qui est derrière ce mystérieux investisseur au niveau de la police ?

Mohinder Singh Makkar a fait trois demandes d'Occupation Permit avant de finalement le recevoir en 2023... valide pour dix ans, jusqu'en 2033. Cela, malgré sa radiation de la liste des investisseurs à l'Economic Development Board (EDB) le 18 octobre 2023 ; et qu'il a été sommé de quitter le pays, ainsi que son épouse, avant le 18 novembre 2023. Cet investisseur indien a déposé ses demandes en utilisant deux compagnies distinctes, d'abord comme investisseur à deux reprises, puis comme professionnel la troisième fois.

Qui est cet investisseur indien «chanceux» ? Sa première entreprise, créée en 2018, est un échec total, n'ayant jamais existé sous une forme concrète. Cette société, Global Steel Ltd, est enregistrée à Royal Road, Chamouny. Mohinder Singh Makkar tente un second investissement à Maurice via une nouvelle société, Continental Tyre Recycling Ltd, spécialisée dans le recyclage de pneus, sise à La Tour Koenig. Cette dernière est incorporée en juillet 2020, à l'insu de l'EDB.

Qui est donc intervenu en faveur de Mohinder Singh Makkar pour lui permettre de mener tranquillement ses affaires à Maurice ? On soutient qu'il entretient de solides connexions au sein des Casernes centrales. D'ailleurs, le nom de l'épouse d'un haut gradé de la police figure parmi les actionnaires.

Continental Tyre Recycling Ltd n'a pas affiché de bons résultats pour sa première année financière, en 2023, accusant une perte de Rs 2 681 802. Selon les guidelines de l'EDB, la compagnie dispose de deux années supplémentaires pour prouver sa viabilité, en générant au moins Rs 4 millions de profits chaque année pendant trois ans, ce qui représente un objectif global de Rs 12 millions pour trois années consécutives. Reste à voir si l'entreprise pourra redresser la barre.

Son aventure débute en 2018 Tout a commencé en mai 2018, lorsque Mohinder Singh Makkar débarque à Maurice pour affaires, muni d'un visa de 30 jours. Il demande ensuite une extension de visa jusqu'au 25 juillet 2018 et dépose une demande d'Occupation Permit pour rester et travailler en tant qu'investisseur. C'est ainsi que Global Steel Ltd voit le jour, lui permettant d'obtenir un Occupation Permit valable jusqu'en juillet 2021. Son épouse arrive en octobre 2018 comme touriste pour 30 jours, puis devient dépendante, obtenant un permis de résidence valide jusqu'en 2021.

Avec les amendements de l'Immigration Act en septembre 2020, le couple voit la chance lui sourire : Makkar obtient un nouvel Occupation Permit valable jusqu'en 2028, ainsi qu'un Resident Permit pour son épouse.

En novembre 2020, devant l'absence de chiffres d'affaires de sa société, il décide de déposer une nouvelle demande d'Occupation Permit en tant que professionnel, toujours avec Global Steel Ltd. Mais en décembre 2020, l'EDB rejette sa demande après qu'un joint committee, incluant des représentants du bureau du Premier ministre, de l'EDB et du Passport and Immigration Office (PIO), conclut que Makkar n'est pas en règle avec ses obligations fiscales à la MRA.

Malgré tout, il continue de résider à Maurice, profitant de son Occupation Permit valable jusqu'en 2028. Ce n'est qu'en 2023 que l'EDB rouvre son dossier. Pendant ce temps, l'Indien devient promoteur ou investisseur dans la compagnie Continental Recycling Co Ltd sans que l'EDB ne soit au courant.

Les failles découvertes par l'EDB

En septembre 2023, l'EDB constate que Global Steel Ltd n'a jamais généré de chiffre d'affaires depuis sa création en 2018. Une notification lui est envoyée pour l'informer de son retrait en tant que directeur de l'entreprise. L'EDB constate qu'il ne satisfait pas les critères et conditions de son enregistrement sous la section 13 de l'EDB Act et qu'il pourrait être radié à tout moment.

Toutefois, l'EDB accorde à cet investisseur une nouvelle chance de se racheter en lui demandant d'envoyer une lettre, expliquant les raisons pour lesquelles aucune sanction ne devrait être prise contre lui dans un délai d'un mois.

Le 3 octobre 2023, Makkar soumet une nouvelle demande d'Occupation Permit en tant que promoteur avec sa nouvelle entreprise, Continental Tyre Recycling Ltd. Dans une lettre envoyée à l'EDB, il explique avoir démissionné de son poste de directeur chez Global Steel Ltd en juillet 2020 et investi Rs 6 605 000 dans sa nouvelle entreprise, qui est selon lui en règle avec la MRA. Il demande également le transfert de son Occupation Permit de Global Steel Ltd à Continental Tyre Recycling Ltd.

Toutefois, l'EDB ne voit pas cet investisseur d'un bon oeil. Mohinder Makkar Singh est radié du registre des investisseurs le 18 octobre 2023 avec Global Steel Company, car son Occupation Permit n'est pas transférable, comme il l'avait demandé. L'EDB lui ordonne de quitter le pays avec son épouse avant le 18 novembre 2023, pour ne pas avoir donné de préavis concernant la cessation de ses activités sous la section 14(2) avec Global Steel Ltd avant d'en ouvrir une autre. Il a ainsi commis une infraction en vertu de la section 14(4) de l'EDB Act.

Nouvelle entreprise

Le 19 octobre 2023, Mohinder Makkar Singh s'engage à rester et à trouver un nouvel emploi à Maurice jusqu'en avril 2024. Les conditions de l'EDB pour les investisseurs le sauvent : il dispose de six mois pour se refaire une santé financière, mais avant même cette période, il avait déjà ouvert une nouvelle compagnie.

Sa demande d'Occupation Permit, faite le 3 octobre 2023 avec Continental Tyre Recycling Co. Ltd, est étudiée par l'EDB, qui lui accorde son permis jusqu'en 2033. Une facilité est prise en compte et la demande, qui était en suspens, devient valide. Le régime des permis de travail et de résidence pour les investisseurs et les professionnels indépendants a été étendu à une durée de dix ans, avec un fonds d'investissement initial de 50 000 USD pour obtenir le permis.

Contacté, un haut cadre de l'EDB nous informe qu'il n'y a rien d'illégal dans le traitement accordé à Mohinder Singh Makkar. Il ajoute que tout investisseur peut avoir l'opportunité d'investir dans une deuxième entreprise si la première ne fonctionne pas. Trois chances ? avons-nous demandé. Réponse : «Il nous avait fourni des explications convaincantes. Nous n'expulsons pas un investisseur au moindre prétexte, sinon cela risquerait d'effrayer les autres.» Il affirme également que l'EDB n'a subi aucune pression dans ce dossier. Nous avons aussi sollicité le businessman Mohinder Makkar Singh. Celui-ci nous a répondu que tout était en ordre, qu'il avait payé la MRA pendant six ans, qu'il a contribué au pays.

Nous avons organisé un rendez-vous à PortLouis pour le rencontrer mais il a finalement annulé et a plutôt proposé de venir boire une tasse de thé dans son entreprise, ce que nous avons décliné.

Analyse financière de Continental Tyre Recycling Ltd

Incorporée le 27 juillet 2020, Continental Tyre Recycling Ltd est une société basée à La Tour Koenig, spécialisée dans le commerce de produits intermédiaires, de déchets, de ferraille et de pneus. Son capital social s'élève à Rs 12 833 000, réparti en actions de Rs 1 000 chacune. L'entreprise compte huit actionnaires principaux, dont :

· Dharamraj Deenoo : 60 actions

· Prabhjot Singh Makkar : 15 actions

· Mohinder Singh Makkar : 30 actions

· Ashit Gungah (défunt ministre) : 2 290 actions

· Mohinder Singh Makkar : 6 575 actions

· Hemma Boodhoo : 1 475 actions

· Prabhjot Singh Makkar : 2 388 actions La structure de propriété montre une concentration des actions entre quelques individus, notamment Mohinder Singh Makkar et Ashit Gungah (défunt ministre).

Analyse des performances financières

Pour l'année financière 2024, les comptes n'ont pas encore été déposés, mais des anomalies ont été constatées pour l'année 2023. L'entreprise affiche une perte de Rs 2 681 802. Les actifs non courants, principalement constitués de biens immobiliers et d'équipements, s'élèvent à Rs 21 393 644, tandis que les investissements immobiliers atteignent Rs 17 962 000. Ces investissements sont censés générer des revenus, mais leur pertinence par rapport à l'activité principale de l'entreprise reste floue.

Les «autres investissements» sont trop vagues pour être évalués efficacement, compliquant ainsi l'analyse de la santé financière de l'entreprise. Les actifs courants comprennent des stocks (inventaires) qui semblent inappropriés pour une société n'ayant pas de stock apparent, ainsi que des liquidités de Rs 162 492.

Ratio de liquidité

Le ratio de liquidité, un indicateur essentiel de solvabilité, devrait idéalement être de 2:1. Ici, les actifs liquides s'élèvent à Rs 5 369 583, tandis que les dettes à court terme atteignent Rs 13 552 169. Ce déséquilibre indique que l'entreprise ne dispose pas de suffisamment de ressources liquides pour couvrir ses obligations à court terme, ce qui est préoccupant pour sa santé financière.

Continental Tyre Recycling Co Ltd traverse une période difficile, marquée par des pertes significatives et des problèmes de liquidité. La dépendance aux débiteurs pour le remboursement des dettes pose un risque accru, et il est crucial que la direction prenne des mesures correctives. Une transparence accrue sur la nature des investissements et des stocks ainsi qu'une stratégie claire pour améliorer la rentabilité sont essentielles pour redresser la situation financière de l'entreprise.