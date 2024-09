Maroc: L'enseignant, élément majeur pour atteindre les objectifs de la réforme du secteur de l'éducation et de la formation (M. Benmoussa)

Rabat — Le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a souligné, jeudi à Rabat, que les références stratégiques de son département mettent l'accent sur le rôle central et crucial des enseignants dans l'atteinte des objectifs de la refonte de l'école marocaine.

Intervenant à l'ouverture de la 1ère édition du Forum national des enseignants, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Benmoussa a adopté la feuille de route 2022-2026 "Pour une école publique de qualité pour tous", qui définit les priorités de la réforme éducative, sur la base de ses principales références, à savoir les Hautes Directives Royales, les dispositions de la loi relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, les recommandations du Nouveau modèle de développement, ainsi que les objectifs du programme du gouvernement.

La feuille de route de la réforme de l'éducation vise également à renforcer le rôle des enseignants en tant qu'acteurs du changement dans les différents établissements d'enseignement et dans les salles de classe, a ajouté le ministre à l'occasion de cet évènement organisé par le ministère en partenariat avec la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'Education-Formation sous le thème "L'enseignant : moteur de transformation de l'éducation".

Le ministère veille à mettre en oeuvre un ensemble d'initiatives, de programmes et de projets, notamment l'investissement dans la formation et le renforcement de l'attractivité de la profession, a assuré M. Benmoussa, expliquant que ceci passe par la restructuration des parcours de formation de base, l'amélioration des programmes et des cursus y afférents, ainsi que la mise à niveau de la formation continue.

Le gouvernement a consenti un effort exceptionnel dans le cadre du dialogue social sectoriel avec environ 17 milliards de dirhams (MMDH) alloués, ce qui permet de satisfaire les différentes revendications et répondre aux attentes de la famille d'enseignants exprimées depuis de nombreuses années, notamment l'amélioration des salaires, l'unification des parcours professionnels, l'ouverture de nouvelles perspectives d'évolution de carrière et le règlement de nombre de dossiers en suspens, a-t-il noté.

L'adoption du nouveau statut unifié des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale, qui s'applique à tous les fonctionnaires du ministère, représente un moment crucial dans le processus de valorisation des ressources humaines, conformément aux principes d'égalité, d'équité et de mérite, a également fait valoir le ministre.

M. Benmoussa a souligné, dans ce sens, que son département accorde une attention particulière à l'amélioration des conditions de travail des enseignants, en les dotant d'équipements et d'outils numériques, en les édifiant sur les approches pédagogiques efficaces, en élargissant leur marge d'initiative, outre leur accompagnement sur le terrain et la reconnaissance de leurs réalisations.

Il a souligné que les évaluations du modèle des écoles pionnières ayant couvert 626 écoles primaires durant l'année scolaire 2023-2024, ont révélé un impact positif sur la maîtrise des apprentissages essentiels par les élèves.

Cet impact découle d'une part, du double impact de la remédiation et du soutien pédagogique aux élèves selon l'approche TaRL, et de l'approche de l'enseignement efficace, qui améliore les pratiques pédagogiques et favorise de meilleurs apprentissages, d'autre part.

Selon M. Benmoussa, bien que ces résultats soient positifs et prometteurs, ils requièrent davantage de vigilance et de mobilisation pour la réussite du projet, qui est confronté à deux défis principaux, à savoir renforcer l'impact sur les apprentissages et élargir son application à d'autres établissements d'enseignement.

Pour sa part, le président de la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'Education-Formation, Youssef El Bakkali, a souligné la mise en oeuvre par la Fondation d'une série de services sociaux vitaux pour répondre aux besoins prioritaires des familles de l'éducation et de la formation, mettant en exergue la détermination de la Fondation à améliorer continuellement leurs conditions de vie et à renforcer leurs compétences pédagogiques.

Cet engagement se traduit notamment par une affluence croissante sur le panier des services sociaux offerts par la Fondation, a-t-il relevé, indiquant que la Fondation compte aujourd'hui environ 530.000 membres principaux, soit près de 2 millions de bénéficiaires, y compris leurs enfants et leurs conjoints.

Dans le domaine de la santé, plus de 470.000 familles ont bénéficié à ce jour des différents services offerts, a-t-il dit, ajoutant que la contribution de la Fondation dans ce domaine s'élève à environ 2,4 MMDH.

Concernant l'aide au logement, M. El Bakkali a indiqué que près de 160.000 adhérents ont pu acquérir leur résidence principale grâce aux programmes "Fogalef" et "Imtilak", avec un engagement financier de plus de 6 MMDH.

Pour ce qui est de l'éducation et de la formation, M. El Bakkali a précisé que la Fondation octroie annuellement environ 3.000 bourses de mérite, sur trois ans, au profit des enfants d'enseignants qui ont réussi les examens du baccalauréat avec la mention Bien, pour un montant de plus de 580 MDH, a-t-il souligné, notant que l'aide financière dédiée au préscolaire a profité à plus de 125.000 bénéficiaires pour un coût total de plus de 250 MDH.

Ce forum, qui rassemble près de 3.000 enseignants, vise à mettre en lumière le rôle central des enseignants dans la transformation de l'école publique, pour qu'elle soit en phase avec les attentes des citoyens.