Maroc: Mme Mezzour présente à Rabat les grands axes de la stratégie 'Maroc Digital 2030'

Rabat — La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour, a présenté jeudi les grands axes de la stratégie "Maroc Digital 2030" (Digital Morocco 2030), dont le lancement officiel a eu lieu la veille à Rabat.

S'exprimant lors d'une conférence de presse au siège du ministère, Mme Mezzour a indiqué que cette stratégie qui vise à faire du Maroc un hub digital pour accélérer le développement social et économique national repose sur deux axes majeurs, à savoir : la digitalisation des services publics et la dynamisation de l'économie numérique.

Le premier axe, a-t-elle dit, a pour objectif de mieux servir les citoyens et les entreprises, en diminuant les délais et le besoin de se déplacer, tandis que le deuxième vise à produire des solutions numériques marocaines et créer de la valeur et de l'emploi, et ce en promouvant le "outsourcing", le "digital export", les startups et la "digital entreprise".

Afin d'assurer la disponibilité des talents en numérique, en quantité et en compétences adaptées aux besoins du marché, ces axes majeurs seront confortés par trois catalyseurs qui portent sur l'activation de l'ensemble des leviers de production et d'attraction, a expliqué la ministre. Ceci passe par la formation des Marocains dans le domaine digital dans toutes les régions du Royaume, a-t-elle fait observer, notant que l'objectif est d'atteindre 100.000 jeunes formés par année à l'horizon 2030.

Il s'agit aussi, a-t-elle poursuivi, de renforcer la connexion internet dans tout le territoire marocain, de renforcer la connexion à la fibre optique et d'introduire la 5G. La ministre a, dans ce sens, souligné l'importance du "cloud computing", qui offre des solutions digitales clé en main, faciles à déployer, accélérant ainsi la transition numérique dans le pays.

Élaborée selon une approche participative, fondée sur l'écoute, la consultation nationale et la co-construction, cette stratégie repose également sur des leviers transverses à savoir : l'intelligence artificielle (IA) et l'usage numérique inclusif, a relevé Mme Mezzour. Le premier levier, a-t-elle dit, porte sur l'exploitation du potentiel de l'IA pour favoriser la digitalisation des services dans les secteurs public et privé, soutenir et renforcer l'écosystème de l'IA, et contribuer au développement du numérique.

Le deuxième levier porte, quant à lui, sur des services faciles d'utilisation par toute la population, y compris les personnes en situation de handicap et celles vivant dans les zones reculées, a ajouté Mme Mezzour. Lancée par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, la stratégie "Maroc Digital 2030" (Digital Morocco 2030) ambitionne de faire passer le Maroc de la 113e à la 50e place mondiale dans l'indice de développement du e-gouvernement à l'horizon 2030.