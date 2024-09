Maroc: Journées portes ouvertes du centre culturel 'Iklyle-Fès' de la Fondation Mohammed VI

Fès — Le coup d'envoi des journées portes ouvertes (JPO) du centre culturel "Iklyle-Fès", de la Fondation Mohammed VI de Promotion des OEuvres Sociales de l'Éducation-Formation a été donné, jeudi, avec pour objectif de promouvoir cette structure auprès du public.

Inauguré récemment, le centre qui démarrera le 1er octobre prochain ses activités a reçu le premier groupe d'élèves dans le cadre de ces journées portes ouvertes qui se poursuivront jusqu'à samedi prochain. Le groupe d'élèves issus de l'école Mohammed VI à Fès, a pris connaissance des composantes du centre, ses activités et de ses objectifs avant de prendre part à plusieurs ateliers animés par des encadrants du centre.

Dans une déclaration à la MAP, Hassan Ez Zaim, directeur Art et Culture à la Fondation Mohammed VI, a souligné l'importance de ces journées portes ouvertes qui permettront aux bénéficiaires, notamment les élèves des établissements de la région, de découvrir les prestations offertes par ce centre.

Cette nouvelle structure qui vient s'ajouter aux autres déjà ouvertes à Rabat, Tanger et Tétouan, reflète l'intérêt porté par la Fondation à la culture aux côtés de l'aspect social, a indiqué M. Ez Zaim, ajoutant que le centre propose à ses adhérents une série d'activités riches et variées.

Pour M. Ez Zaim, la ville de Fès mérite un centre de ce type en ce sens qu'il est doté d'équipements et de cadres de qualité.

Selon la Fondation, ces journées constituent une occasion incontournable pour présenter le centre, et faire connaître, en amont, ses diverses prestations culturelles et artistiques (médiathèque, ateliers, activités culturelles...) auprès de la famille de l'Éducation-Formation et du grand public.

Le centre proposera, trois jours durant, à ses visiteurs un programme riche et varié, adapté aux grands et aux petits., selon la fondation, qui fait état également de visites guidées permettant aux abonnés potentiels, d'explorer les différents espaces du centre, de découvrir la palette des prestations offertes et de s'ouvrir sur de nouveaux horizons culturels.

En marge de ces visites guidées, des ateliers artistiques (peinture, dessin, musique et photographie) sont également proposés au public présent, outre des jeux éducatifs et des activités culturelles animés par des encadrants professionnels, en vue d'offrir à l'assistance un avant-goût des expériences sensorielles enrichissantes et ludiques promises par le centre.

Ces JPO s'adressent aux publics de tous horizons, qu'ils soient ou non, amateurs d'art et de culture, a fait savoir la Fondation. Il s'agit notamment des adhérents de la Fondation relevant de la région, les élèves et cadres éducatifs des établissements scolaires, ainsi que les associations socioculturelles de la ville.

Le centre "Iklyle Fès" fait partie du réseau de centres culturels de la Fondation, qui comprend également les centres "Iklyle" sis à Rabat, Tanger et Tétouan. Situé à proximité de sites historiques tels que le jardin Jnane Sbil et la porte Bab Riafa, "Iklyle Fès" s'étend sur plus de 2000 m², répartis sur deux étages. Destiné à être un lieu d'échange et de découverte pour les adhérents de la Fondation et pour les habitants de la région, le centre est doté d'une médiathèque riche de 12 000 ressources physiques et plus de 68 000 ressources numériques.

Il abrite aussi des espaces dédiés à la lecture, à l'animation culturelle, ainsi qu'à la pratique de diverses disciplines artistiques dans des ateliers de dessin, peinture, sculpture, céramique, design graphique, photographie, éveil musical et arts dramatiques.

Des activités telles que des ateliers manuels, des séances de projection audiovisuelle, des conférences-débats et des journées culturelles seront également proposées par l'équipe du centre, une fois opérationnel.

D'après la fondation, le réseau des centres culturels Iklyle sera étendu dans le cadre de son plan décennal 2018-2028, pour couvrir les différentes régions du Royaume.