Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Septembre 2024

Sénégal : Gestion des affaires de l’Etat- Un ancien ministre d’Abdoulaye Wade nommé par Bassirou Diomaye Faye

Par le décret n° 2024-2083 du 20 septembre 2024, signé par le président de la République, Amadou Tidiane Wone a été nommé officiellement Ministre et Conseiller à la Présidence de la République.Ce décret se fonde sur plusieurs textes législatifs, notamment le décret n° 2007-909 du 31 juillet 2007, modifié, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Présidence de la République, ainsi que le décret n° 2024-922 du 02 avril 2024 portant nomination du Ministre, Directeur de Cabinet du président de la République.« Le Ministre, Directeur de Cabinet, le Secrétaire général de la Présidence et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés de l’exécution du présent décret », indique le texte ( Source : adakar.com)

Cote d’Ivoire : Transports terrestres- 32 permis de conduire suspendus en septembre dont 6 avec sursis

La Commission de retrait et de suspension de permis de conduire a tenu sa 65e session dans les locaux de la Direction général des transports terrestres au Plateau. Sur 40 dossiers soumis au jugement des membres de la Commission de retrait et de suspension de permis de conduire, 32 permis ont fait l’objet de sanction dont 26 suspensions fermes et 6 suspensions avec sursis et un permis restitué. C'était le 26 septembre 2024, à la salle de conférence de la Direction générale des transports terrestres et de la circulation (Dgttc) à Abidjan-Plateau. (source : fratmat.info)

Gabon : Investissements- Le Chef de l’Etat s’entretient avec le Directeur de la Société Financière Internationale

Consécutivement à sa rencontre avec le Maire de New York, le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a échangé avec monsieur Makthar Diop, Directeur Général de la Société Financière Internationale (SFI).L’approfondissement des relations entre le Gabon et l’institution financière dans le cadre de la mise en oeuvre de nombreux projets structurants a été au centre des discussions entre le Chef de l’Etat et le Directeur Général de la SFI. (Source : alibreville.com)

Togo : Culture vivrière diversifiée- En hausse continue de 2021 à 2023

Au Togo, la production vivrière a connu une croissance légère mais stable entre 2021 et 2023, passant de 6,07 millions de tonnes en 2021 à 6,76 millions de tonnes en 2023. Cette progression représente une croissance annuelle moyenne de 5,6 % sur la période, selon des chiffres de la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest, traités par Togo First. Cette dynamique de croissance est marquée par une évolution contrastée dans les différentes filières clés exploitées par les producteurs locaux, notamment les tubercules (manioc et igname) et les céréales (essentiellement le maïs, le mil et le sorgho) Source : alome)

Tunisie : Tension politique - Un grain de sable nommé Ayachi Zammel dans la campagne électorale de Kaïs Saïed

Alors que le scrutin présidentiel du 6 octobre s’annonçait jouer d’avance avec la mainmise du président-candidat sur les principales institutions, le candidat libéral emprisonné provoque la panique des autorités. Peu de Tunisiens connaissent le son de sa voix, mais beaucoup s’apprêtent à lui donner la leur. A moins de deux semaines de l’élection présidentielle, le candidat emprisonné Ayachi Zammel suscite l’intérêt. Le chef d’entreprise de 47 ans a été condamné, le 18 septembre, à vingt mois de détention pour falsification de parrainages. Une peine aggravée de six mois supplémentaires ce jeudi. Les adversaires de Kaïs Saïed envisagent pourtant de voter pour ce quasi-inconnu dans l’espoir de renverser le régime, qualifié de liberticide par de nombreuses ONG. (Source : Liberation)

Bénin: Déstabilisation - Arrestation de trois hommes accusés de préparer un "coup d’Etat"

La justice béninoise a annoncé mercredi après-midi l’arrestation du commandant de la Garde républicaine, d’un ancien ministre et d’un homme d’affaires, soupçonnés d’avoir planifié un "coup d’Etat" dans ce petit pays d’Afrique de l’Ouest. « Il apparaît que le Commandant de la Garde Républicaine ayant en charge la sécurité du chef de l’État a été entrepris par le ministre Oswald Homéky pour son compte et celui de Mr OlivierBoko à l’effet d’opérer par la force un coup d’État dans la journée du 27 septembre 2024 », a déclaré Elonm Mario Metonou, le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au Bénin (CRIET). (Source : acotonou.com)

Niger : Réduction des tarifs des soins de santé - Le premiers effets à Say se font sentir

La réduction de moitié des tarifs de certaines prestations de santé commence à produire ses effets au niveau de Say, (50 Km de Niamey) ou on constate une amélioration de la fréquentation des centres des soins, renseigne un membre du comité de gestion de santé rencontré sur le terrain. L’accessibilité financière est le principal frein aux soins de santé au Niger, une grande majorité de la population étant pauvre, note-t-on.(Source :aniamey.com)

Guinée : Affaires militaires- Le corps du colonel Célestin Bilivogui réapparait un an après sa disparition

En Guinée, le colonel Célestin Bilivogui est mort. Disparu depuis près d'un an après son arrestation par des gendarmes, son corps a été présenté à son épouse mercredi à la morgue de l'hôpital Ignace Deen de Conakry. Les conditions de sa disparition et de son décès ne sont pas encore connues. Au matin du mercredi 25 septembre, Laouratou Bangoura, l'une des épouses du colonel Célestin Bilivogui, reçoit un appel anonyme lui demandant de se rendre au camp militaire Almamy Samory Touré, quartier général (QG) et siège du ministère de la Défense nationale. Dans une déclaration accordée aux médias guinéens, elle explique avoir ensuite été conduite à la morgue de l'hôpital Ignace Deen, où les militaires lui ont demandé d'identifier ce qu'elle a reconnu comme le corps de son mari disparu il y a près d'un an. (Source : Rfi)

Mali : Justice- Assimi GOÏTA accorde sa grâce à 390 détenus

Le ministre de la justice et des droits de l'homme, Garde des Sceaux, informe l'opinion publique de la signature par le Président de la Transition, Chef de l'État, Son Excellence le Colonel Assimi GOITA, du Décret N°2024-0536/PT-RM du 21 septembre 2024 accordant des grâces collectives. Cette décision qui est une mesure de clémence accordée aux détenus à l'occasion de la fête nationale d'indépendance ayant fait l'objet d'une condamnation définitive et ayant fait preuve de leur amendement et montré de bonnes prédispositions à la resocialisation, a concerné trois cent quatre-vingt-dix (390) détenus pensionnaires des établissements pénitentiaires Les intéressés ont bénéficié, selon leur situation pénale, de remises partielles ou totales sur le reliquat de la peine. (Source : abamako.com)