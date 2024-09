Algérie: Formation professionnelle - Le secteur prêt à contribuer aux projets économiques

Relizane — Le ministre de la formation et de l'enseignement professionnels Yacine Merabi a affirmé, jeudi à Relizane, que son secteur est prêt à contribuer aux projets économiques nationaux et ceux en partenariat avec les étrangers.

Dans une déclaration à la pesse, en marge de la visite de travail et d'inspection à la wilaya, le ministre a souligné que "le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels est prêt à contribuer amplement aux projets d'investissement nationaux et étrangers, eu égard aux besoins des entreprises en main d'oeuvre dans différents domaines".

Il a ajouté que " nous avons tenu, dernièrement, des rencontres avec le partenaire économique Qatari de notre pays, ou nous avons fait part de notre disposition, comme secteur partenaire, à contribuer amplement et efficacement au projet de production du lait en poudre au sud du pays ".

Le ministre a ajouté que la rentrée professionnelle, qui aura lieu le 8 octobre prochain, sera caractérisée par l'introduction de plusieurs nouvelles spécialités similaires à celles liées aux métiers de l'industrie, du tourisme, de l'agriculture, de la numérisation, de l'information, de la communication et autres, outre de renforcer les filières professionnelles prioritaires du secteur et l'accompagnement de mégaprojets économiques lancés par l'Algérie pour développer leurs capacités économiques et créer la richesse, des emplois et réaliser la sécurité alimentaire.

Le ministre avait indiqué, au début de sa visite de la wilaya de Relizane, qu'une caravane de solidarité sera envoyée vers les wilayas de Béchar et Nâama, touchées par les inondations, comprenant six grands camions chargés d'aides à l'instar de produits alimentaires, médicaux et des couvertures.

M. Merabi a, en outre, inspecté divers centres et instituts de formation des communes de Oued R'hiou, Yellel, Bendaoud, Sidi Khattab et Relizane pour s'enquérir de leur état de disponibilité pour la prochaine rentrée professionnelle (session d'octobre 2024).