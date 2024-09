Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - La Fesytrasas-CHU-B expose ses revendications

Trois mois d'arriérés de salaires, autant de mois de retard de salaires, le relèvement de l'âge d'admission à la retraite, un plateau technique non conforme, telles sont, entre autres, des préoccupations qui mettent à mal la section syndicale de la Fédération syndicale des travailleurs de la santé et des affaires sociales (Fesytrasas) du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B).

Préoccupée par la bonne marche de son instrument de travail, une délégation de cette section syndicale affiliée à la Confédération syndicale congolaise (CSC) conduite par son secrétaire général, Bertellet Zebal, a eu le 26 septembre une séance de travail avec le bureau de l'Assemblée nationale représenté par son 1er vice-président, Léon Alfred Opimbat.

« C'est l'état chaotique du CHU-B qui nous a emmenés en ces lieux. Nous avons écrit au président de l'Assemblée nationale qui a décidé de nous recevoir aujourd'hui pour lui expliquer en long et en large ce qui était notifié dans cette note. L'Assemblée nationale étant le représentant du peuple, et que le CHU étant un établissement public qui prend en charge la population qui a élu les députés, nous attendons qu'ils viennent au secours du CHU, selon leurs prérogatives », a expliqué le secrétaire général de la Fesytrasas CHU-B à la presse.

En effet, les syndicalistes dénoncent la situation chaotique et alarmante dans laquelle est plongé actuellement le CHU-B sur les plans technique, fonctionnel et social. « Nous avons résumé la situation chaotique du CHU en trois volets. Il y a le plateau technique qui laisse à désirer. Sur le plan fonctionnel, nous n'avons plus d'organigramme et sur le plan social nous croupissons avec trois mois d'arriérés de salaires et deux mois de retard de salaires (juillet-août 2024) sans compter septembre finissant pour en faire trois.

Il y a aussi la suspension des allocations familiales que nous ne percevons plus depuis près de dix ans. On nous a oubliés sur le relèvement de l'âge de départ à la retraite », a déploré Bertellet Zebal, se disant par ailleurs satisfait de l'attention particulière de l'Assemblée nationale à ces questions, surtout de son 1er vice-président, Léon Alfred Opimbat, qui est également un médecin de profession.

Dans sa correspondance adressée aux autorités, la Fesytrasas CHU-B réclame les états généraux du CHU-B ; une enquête sur la gestion du prêt contracté auprès de la BDEAC à hauteur de 12 milliards FCFA ; un audit sur la gestion de l'hôpital ; la publication des résultats de l'enquête parlementaire ; le paiement sans délai de deux mois (juillet et août 2024) de retard de salaires.

A cela s'ajoutent le respect des termes du relevé des conclusions entre le gouvernement et l'intersyndicale du CHU-B du 3 juin 2024 concernant la concomitance du paiement des salaires avec celui des fonctionnaires ; le paiement de trois mois d'arriérés de salaires (novembre 2019, décembre 2019 et décembre 2020), dont celui de novembre 2019 devait être payé dans un délai de trois mois à compter de la date de la signature dudit relevé des conclusions.

Sans oublier le versement d'allocations familiales suspendues depuis plusieurs années, leur harmonisation à la somme de 5 000 FCFA et à l'insertion de ces dernières dans les bulletins de solde comme chez les fonctionnaires ; l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite comparativement aux autres agents civils de l'État.