Sénégal: Amadou Mahtar Mbow, une figure inspirante pour l'ensemble du monde académique (recteur)

Diamniadio — Amadou Mahtar Mbow, décédé mardi à Dakar, n'était pas seulement un modèle pour l'université qui porte son nom à Diamniadio, mais surtout une figure inspirante pour l'ensemble du monde académique africain, a dit jeudi le recteur de l'université baptisée du nom de l'ancien directeur général sénégalais de l'Unesco.

"Son engagement sans faille pour l'éducation, la justice sociale et l'excellence dans l'enseignement supérieur a guidé de nombreuses générations et continuera de le faire pour celles à venir", a dit professeur Ibrahima Cissé, en parlant du parrain de l'université dont il est le recteur.

Amadou Mahtar Mbow, décédé dans la nuit du 23 au 24 septembre, a été inhumé mercredi, à Dakar.

Selon professeur Cissé, la disparition d'Amadou Mahtar Mbow à l'âge de 103 ans, représente "une immense perte pour l'université qui porte son nom, pour le Sénégal et pour toute l'Afrique"."Alors que nous nous réunissons pour réfléchir à l'avenir de notre université, de nos universités, à la manière d'améliorer l'enseignement supérieur en Afrique, il me parait important de rappeler que ses idéaux et son combat pour un enseignement de qualité résonnent avec force dans cette rencontre", a dit le recteur Cissé.

Il intervenait à l'ouverture de la conférence des recteurs, présidents et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur de l'Afrique de l'Ouest, à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, en présence des membres du Réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest (RESAO).

Cette rencontre offre l'occasion de "rendre hommage à [la] mémoire [d'Amadou Mahtar Mbow] en poursuivant encore et avec plus de détermination l'oeuvre qu'il a commencée, pour que son esprit continue de nous inspirer alors que nous devons ensemble travailler à un enseignement supérieur de qualité", a-t-il souligné devant ses pairs recteurs, directeurs généraux et présidents d'institutions universitaires.

"Cette conférence se tient dans un contexte empreint de tristesse avec la disparition de notre parrain, un homme d'une grande envergure intellectuelle et morale dont l'héritage restera à jamais gravé dans l'histoire de notre institution", a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, venu présider la rencontre, s'est dit ému de s'adresser aux participants de la conférence au sein de l'université qui porte le nom du professeur Amadou Mahtar Mbow.

"Nous pleurons la perte d'un défenseur de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui laisse derrière lui un héritage inestimable qui transcende les frontières de notre pays et de notre continent", a dit Abdourahmane Diouf.

Selon lui, le professeur Mbow "a incarné tout au long de sa vie les valeurs de paix, de justice et de défense des droits humains, mais c'est aussi un engagement indéfectible pour la défense de l'éducation qui restera dans les mémoires".

"Il a dédié sa vie à croire que l'éducation est le levier fondamental de la dignité humaine", a insisté le ministre, avant de s'incliner devant sa mémoire, se disant "conscient de la responsabilité" de "poursuivre l'oeuvre de ce grand homme en travaillant sans relâche à un enseignement de qualité accessible et en veillant à perpétuer ses valeurs".