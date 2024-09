Algérie: Commerce - L'implication des commerçants dans l'approche participative a donné des résultats concrets

Alger — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations Tayeb Zitouni a affirmé, jeudi à Alger, que l'implication des commerçants, à travers l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), dans l'approche participative du ministère avait donné des résultats concrets à plusieurs niveaux, indique un communiqué du ministère.

Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère, El Hadi Bakir, lors d'une cérémonie organisée à l'occasion du 68e anniversaire de la création de l'UGCAA, coïncidant avec le 70e anniversaire de la guerre de libération, M. Zitouni sa salué "l'implication de la direction actuelle de l'UGCAA dans l'approche participative adoptée par le ministère, ayant donné lieu à des résultats concrets à plusieurs niveaux", selon la même source.

Le ministre a affirmé que "cette harmonie entre les deux parties" contribue à la consolidation de la stratégie nationale de sécurité alimentaire et la concrétisation de la souveraineté de la décision économique.

La direction de l'UGCAA est appelée à "sensibiliser les commerçants ainsi que les opérateurs économiques et l'ensemble des forces productrices, à la nécessité de d'adapter aux mutations sociales, de renforcer les réformes économiques dans le cadre de la diversification de l'économie pour établir une croissance de plus en plus durable, a-t-il dit.

Il s'agit également, poursuit le ministre, de dynamiser le monde des affaires, de promouvoir l'investissement privé, d'activer les capacités d'exportation et d'explorer constamment les opportunités et les marchés à l'étranger".

Le ministre a salué également "les grandes avancées réalisées aujourd'hui par le pays dans le cadre de la vision stratégique globale mise en place par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en matière d'amélioration du climat des affaires et de l'investissement, en sus du soutien aux secteurs producteurs de richesse et d'emplois, aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux startups".

Cette stratégie comprend le renforcement du tissu économique et l'unification des vues entre les autorités publiques, en vue de diversifier et d'augmenter le volume d'exportations hors hydrocarbures, outre l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales, a fait savoir le ministre.

Il a affirmé l'engagement de son département ministériel "à accompagner les commerçants et les opérateurs économiques, mais aussi à maintenir un dialogue continu avec l'ensemble des forces productives en vue de réaliser les objectifs de développement durable et la relance économique".

Evoquant le 68e anniversaire de la création de l'UGCAA, le ministre a mis en avant les efforts des commerçants et des artisans pour soutenir la Révolution algérienne, "lors de la création de cette organisation syndicale historique le 13 septembre 1956, ainsi que de leur soulèvement le 28 janvier 1957 pour rejeter toutes les pratiques coloniales odieuses et barrer la route aux parrains du mythe de l'Algérie française, contribuant ainsi à l'internationalisation de la cause algérienne dans les fora internationaux".

"Il va de soi que les efforts et les luttes des commerçants, des artisans et des travailleurs dans chaque étape traversée par notre pays, méritent d'être salués, car ils ont toujours été à l'avant-garde de la défense des intérêts et des valeurs et principes de l'Algérie", a ajouté le ministre.