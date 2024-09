Algérie: Journée mondiale du tourisme - Diverses manifestations pour valoriser le potentiel touristique d'Ouargla et Tamanrasset

Ouargla — Des manifestations valorisant les potentialités touristiques et artisanales des wilayas d'Ouargla et Tamanrasset ont été organisées dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du tourisme (27 septembre), ont indiqué jeudi des responsables des directions locales du Tourisme et de l'Artisanat (DTA).

Dans la wilaya d'Ouargla, la DTA a organisé, en coordination avec la Chambre de l'Artisanat et des Métiers (CAM), une exposition de produits artisanaux, dont la vannerie, la tapisserie, le tissage traditionnel, la parfumerie et la pâtisserie, en plus de l'art culinaire local.

La manifestation, à laquelle ont pris part des agences de voyages et de tourisme, a donné lieu à la distribution de dépliants riches en informations sur les structures hôtelières existantes dans la région, de la carte des circuits touristiques agréés, à l'instar des circuits "Safari" et Sir El-Wahat, en plus d'autres données sur les sites et monuments touristiques du territoire d'Ouargla, dont les vieux ksour, les anciens lieux de culte, les Forts, les dunes de sables et les Oasis.

Les festivités commémoratives de la journée ont été marquées dans la wilaya de Tamanrasset par le lancement, par les autorités locales depuis le siège de l'Office national du parc culturel de l'Ahaggar, d'une campagne de nettoiement et de réhabilitation des sites touristiques "Afilal" et "Assekrem", dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison touristique, ont indiqué les organisateurs.

Mettant à profit cette initiative, le directeur d'une agence de tourisme et de voyage, Regagda Abdelkader, a indiqué que "cette campagne permettra de restaurer les deux sites ciblés, à la satisfaction des touristes, en prévision de la prochaine saison".

L'opérateur touristique Mohamed Zounga a estimé, pour sa part, que les campagnes de nettoiement des sites et monuments touristiques de la région visent à redorer le blason de ces lieux attirant de nombreux touristes.

Les participants à cette campagne, acteurs associatifs et bénévoles, ont salué l'organisation de pareilles initiatives visant l'embellissement des sites touristiques pour permettre une bonne saison.