Algérie: 70 ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération - Rebiga s'enquiert à Oran des préparatifs de l'oeuvre historique 'l'âme de l'Algérie'

Oran — Le ministre des Moudjahidine et Ayants-droits Laïd Rebiga s'est enquis, jeudi au village méditerranéen d'Oran, des préparatifs en cours de l'oeuvre historique "l'âme de l'Algérie", qui intervient dans le cadre des préparatifs des festivités du 70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération.

Cette oeuvre artistique historique, du réalisateur Ahmed Rezak, s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère des Moudjahidine et Ayants-droits pour préserver la mémoire collective et le patrimoine historique algérien, à travers des œuvres artistiques dignes du statut de la glorieuse guerre de libération avec ses dimensions humaines et de libération, a souligné à la presse M. Rebiga, en marge de sa visite des ateliers de chorégraphie, de scénographie, d'équipement et d'écriture, ainsi que du studio d'enregistrement de cette épopée artistique, qui raconte les différentes époques historiques qu'a connu l'Algérie, jusqu'à la glorieuse guerre de Libération.

Cette oeuvre artistique entre aussi dans le cadre des efforts du ministère visant à préserver la mémoire collective, en produisant des œuvres artistiques et historiques qui documentent la mémoire du peuple algérien.

Incarnant cette tendance liée à la préservation de la mémoire nationale, une stratégie a été élaborée, qui comprend de nombreuses étapes fondamentales, à l'instar de la tenue de plusieurs conférences nationales et internationales sur l'histoire de l'Algérie et des activités artistiques.

Dans ce contexte, le ministère "lance le premier jeu électronique, le premier novembre prochain, qui est un jeu soigneusement étudié et consacré à notre histoire et l'identité nationale, et sa réalisation a été entreprise par un groupe de jeunes maitrisant le jeu d'intelligence sociale et les hautes technologies", selon Laïd Rebiga.

Une carte nationale numérique des monuments, basée sur des technologies très modernes sera également lancée, prochainement, incluant les moindres détails, qu'il s'agisse du découpage administratif de l'Algérie, de ses sites archéologiques et des événements historiques, de ses personnalités, entre autres, en plus de la première exposition numérique, qui sera lancée au cours de cette période, mettant en valeur les différentes époques et figures historiques du pays", a ajouté le ministre.

Cette oeuvre historique, qui sera projetée à la coupole d'Alger, le 1er novembre prochain, comprend la participation de plus de 700 artistes algériens et plus de 200 techniciens, avec la participation d'artistes de Libye, du Yémen, d'Arabie Saoudite, de Jordanie, d'Egypte et d'autres pays, selon M. Rezak.

Pour sa part, M.Brahim Seddiki, encadrant l'atelier d'écriture, a souligné que plusieurs écrivains et poètes algériens venant de différentes régions du pays ont participé à l'écriture du texte et du contenu de cette épopée.

L'acteur libyen Ali Ahmed Salem a également exprimé sa fierté de participer à une oeuvre épique importante, qui incarne la plus grande révolution inspirante de l'histoire contemporaine.

Quant à l'artiste algérienne Amal Wahby, elle a affirmé que sa participation à cette oeuvre dans le rôle de "Mère Algérie" est un honneur et une étape qui s'ajoutera à son parcours artistique ".