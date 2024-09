Soudan: Président du Conseil de Souveraineté - La milice mérite d'être classée groupe terroriste

New York — Le général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil Transitoire de Souveraineté -CTS a déclaré que la milice de soutien rapide mérite d'être classée comme groupe terroriste en raison des crimes de nettoyage ethnique et de déplacement forcé et le génocide qu'il a commis, notant qu'il trouve malheureusement le soutien et l'assistance des pays de la région, ils leur fournissent de l'argent et des mercenaires pour réaliser des gains politiques et économiques au mépris flagrant du droit et de la volonté internationaux.

Il a ajouté aujourd'hui dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies que le Soudan est exposé à des défis et à une conspiration en raison d'une guerre lancée par un groupe qui s'est rebellé contre l'État avec un soutien politique et logistique local et régional. Le président du Conseil de souveraineté a expliqué que les crimes de ce groupe terroriste ont touché même les sièges des missions et organisations diplomatiques et leurs biens. Même les siège et biens des Nations Unies ne sont pas épargnés.

Al-Burhan a ajouté que ce groupe terroriste appartenant à la famille Daglo continue de défier les lois et obligations internationales sans se soucier des conséquences, soulignant son rejet des décisions de la Déclaration de Djeddah, des résolutions du Conseil de sécurité interdisant la fourniture d'armes au Darfour, et la poursuite du nettoyage ethnique au Darfour, ce qui indique que la dernière contestation de ces résolutions est clairement le non-respect de la décision concernant El Fasher, la capitale de l'État du Nord-Darfour.