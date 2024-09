Soudan: Al-Brhan à New York - La volonté du peuple soudanais emportera dans cette guerre

New York — Le Président du Conseil Transitoire de Souveraineté -CTS et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan s'est adressé ce jeudi les travaux de la 79ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, soulignant que la volonté du peuple soudanais l'emportera dans cette guerre lancée par les milices terroristes rebelles avec la coopération et le soutien internationaux.

Il a déclaré : « La carte pour mettre fin à la guerre au Soudan comprend clairement la fin des opérations de combat et leur retrait des zones qu'elles ont occupées et déplacées leur population et par les désarment afin que les citoyens puissent retourner dans leurs régions.

Al-Burhan a renouvelé son désir de vaincre et ces agresseurs, quel que soit le soutien qu'ils trouvent, appelant les Nations Unies à véritablement décrire la milice de soutien rapide comme une force armée qui s'est rebellée contre l'État et a commis des crimes qui méritent à être classés comme un groupe terroriste.

Son Excellence a affirmé l'engagement des Forces Armées Soudanaises (FAS) envers le processus de transformation démocratique et le droit du peuple soudanais de choisir qui le dirigera. Il a déclaré : « Par conséquent, FAS tient à remplir son premier engagement, qu'il a pris après la glorieuse révolution du mois de décembre 2019, en remettant le pouvoir à tout gouvernement consensuel ou élu, et ne permettra pas le retour au pouvoir du régime précédent, que le peuple a rejeté, et FAS affirme son engagement à contribuer positivement à faciliter la transition vers un régime civil. .

Le président du CTS a renouvelé l'engagement du gouvernement à rechercher la paix avec tous les groupes qui portent encore les armes, ainsi que l'engagement à achever l'accord de paix de Juba signé en 2020. Notant l'ampleur des défis et de la conspiration auxquels le Soudan est exposé, avec un soutien politique et logistique local et régional, au mépris flagrant du droit et de la volonté internationaux, ajoutant : « Je me demande pourquoi le système international n'a pas pris de mesures décisives et dissuasives contre ce groupe et ceux qui sont derrière lui, commettant des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, et refusant de mettre en oeuvre les résolutions du Conseil de sécurité et les organisations régionales, réitérant une fois de plus la détermination et le souci du gouvernement de faciliter le travail humanitaire et de protéger les convois et les équipes humanitaires et médicales.