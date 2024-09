Ile Maurice: Taekwondo - De l'or et de l'argent pour les Mauriciens

A Lagos, au Nigéria, deux taekwondoïstes mauriciens, engagés dans une compétition de poomsae, ramènent deux médailles d'or et une médaille d'argent. La compétition de poomsae a débuté mercredi au LASU Resource Centre. Mercredi, Shaivi Jeepah remporte l'or en individuel chez les dames. Du côté des messieurs, Shenilen Chengadoo s'octroie l'argent. Pour couronner le tout, Shaivi Jeepah et Shenilen Chengadoo remportent l'or en poomsae mixte. Au total, pour la 1ᣴe journée, Maurice a obtenu deux médailles d'or et une d'argent.

Le Grand Maître Mario Hung Wai Wing, 9e Dan et pionnier du taekwondo à Maurice, est très heureux de ce résultat. «Je savais que nos athlètes - que j'avais sélectionnés à l'issue des championnats de taekwondo à l'Université de Maurice le 20 juillet dernier - récolteraient des médailles au Nigéria. Maurice a eu trois médailles d'or aux JIOI 2023 à Madagascar et une médaille d'or aux Jeux d'Afrique à Accra cette année. Et aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être fiers de ce qu'accomplissent les Mauriciens aux Jeux d'Afrique universitaires au Nigéria», affirme Mario Hung Wai Wing. Celui-ci précise que c'est l'Université de Maurice qui a envoyé ces athlètes à Lagos.

A propos des Jeux d'Afrique universitaires au Nigéria

Le Lagos, Nigéria, accueille du 20 au 29 septembre les 11eᣵ Jeux universitaires africains. Ce prestigieux événement est co-organisé par la Lagos State University (LASU) et la University of Lagos (UNILAG) mettant en vedette la culture sportive dynamique de la région. Les Jeux présenteront une gamme passionnante de sports. Les sports individuels se composent des disciplines suivantes : athlétisme, badminton, échecs, judo, tennis de table, tennis, karaté, taekwondo et natation. Les sports collectifs sont le basket-ball, le football, le volley-ball et le handball.