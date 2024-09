Madagascar: Cinquième Forum des Aires Marines Gérées Localement - Dix défenseurs de l'Océan font entendre leur voix

Dix défenseurs de l'Océan auxquels a été attribué le nom Akio Foty, signifiant littéralement « requin blanc », ont été sélectionnés à travers tout Madagascar pour leur engagement dans la lutte contre le braconnage, la destruction des habitats et la surexploitation des ressources marines, grâce à l'initiative de l'ONG Natiora Defenders. Cette ONG oeuvre activement dans la protection de l'environnement en soutenant les héros de la conservation et en documentant leurs parcours inspirants, à travers leur projet Ocean Defenders qui est soutenu par le Réseau MIHARI et l'ONG Belobe.

Natiora Defenders mobilise des fonds pour renforcer ses initiatives et organise des forums pour accroître l'impact de ces défenseurs. Justement, ces jeunes héros et héroïnes de l'écosystème marin ont été invités à participer à un panel de discussions intitulé Raising Voices of Ocean Defenders, dans le cadre du cinquième forum Aires Marines Gérées Localement ou LMMA qui a été organisé par le Réseau MIHARI à Majunga depuis le 23 septembre dernier, pour leur donner une opportunité de faire entendre leur voix sur la protection des écosystèmes marins.

Cet événement, parrainé par le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, le Dr. Paubert Tsimanaoraty Mahatante, et le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Andonirina Fontaine, a permis à ces défenseurs de l'Océan de partager leurs expériences, les défis quotidiens auxquels ils font face, tels que les menaces de mort et la destruction de leurs biens.

Ils ont également pu évoquer leurs besoins urgents, notamment des vedettes pour les patrouilles, des appareils servant à documenter les crimes envers l'écosystème marin, ainsi qu'une assurance santé et une assurance vie, indispensables à leur sécurité. Les dix défenseurs de l'Océan se sont vus décerner un certificat pour reconnaître et honorer leur courage exceptionnel à la clôture du forum qui s'est achevé hier.