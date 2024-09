Madagascar: Intégration régionale - Préparation soutenue par le PIR pour une meilleure compétitivité

Le Programme indicatif régional (PIR), financé par l'Union européenne, joue un rôle central dans le renforcement de l'intégration régionale et du développement économique durable à Madagascar. À travers des initiatives stratégiques, le PIR a permis de transformer divers secteurs clés, tels que les exportations, la sécurité maritime, et les investissements durables.

Ce programme vise à améliorer la compétitivité du pays tout en renforçant la résilience de ses chaînes de valeur. Le Programme d'appui au développement des exportations et à l'intégration régionale (PADEIR) a permis à des milliers de producteurs malgaches d'accéder plus facilement aux marchés internationaux. En simplifiant les processus d'exportation et en renforçant la compétitivité des produits locaux, le PADEIR a contribué à une meilleure intégration de Madagascar dans les chaînes de valeur régionales à travers des organisations comme le COMESA, la SADC et la COI. Sur le plan de la sécurité maritime, le Programme MASE a significativement renforcé la gestion des zones côtières malgaches. En sécurisant les eaux contre la piraterie et les activités illicites, ce programme protège les communautés locales dépendantes de la pêche et des échanges maritimes.

CLIM INVEST, de son côté, a stimulé l'innovation et l'investissement, en soutenant les PME malgaches dans des secteurs agricoles et industriels durables. Il a permis de créer des emplois et de renforcer la résilience des entreprises face aux défis climatiques. Bref, le PIR illustre l'engagement de l'Union européenne à soutenir un développement inclusif et durable. Grâce à ces projets, Madagascar est mieux préparé à s'intégrer économiquement dans la région tout en favorisant la croissance locale.