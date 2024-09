Madagascar: Développement agricole - Transformation prometteuse dans les régions du Sud

Le Sud de Madagascar, connu pour ses défis agricoles et climatiques, connaît une véritable transformation grâce au programme AFAFI Sud. Ce projet, financé par l'Union européenne dans le cadre de sa coopération avec Madagascar, se concentre sur les régions Anosy, Androy, et Atsimo Atsinanana.

L'objectif est de soutenir l'agriculture locale, d'améliorer la sécurité alimentaire et de renforcer la résilience des populations face aux aléas environnementaux. Les interventions majeures incluent la réhabilitation de 144 km de pistes rurales et la construction de périmètres hydro agricoles, dont un barrage à Ianabinda. Ces infrastructures permettent une meilleure gestion de l'eau pour l'agriculture, augmentant ainsi la productivité.

Parallèlement, 33 forages ont été réalisés pour offrir un accès à l'eau potable à des milliers de personnes dans des zones reculées. Le programme a également permis la mise en place de magasins de stockage pour les récoltes et la production de 250 tonnes de semences, renforçant l'autosuffisance des agriculteurs locaux. En outre, la réhabilitation de l'usine de sucrerie de Mahatalaky a relancé une industrie clé pour la région.

Progrès.

Des formations techniques en pisciculture et en gestion agricole ont été dispensées à des centaines de bénéficiaires. Ces initiatives visent à rendre l'agriculture plus moderne et durable tout en renforçant la lutte contre les feux de brousse et en améliorant la santé animale grâce à la distribution d'équipements aux vétérinaires.

Les impacts sont visibles : une meilleure productivité, une sécurité alimentaire renforcée, et des infrastructures modernisées qui facilitent l'accès aux marchés. Le programme AFAFI Sud, en partenariat avec le gouvernement malgache, pose les bases d'une agriculture plus résiliente et durable, transformant la vie des communautés rurales.