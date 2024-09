Maroc: Province d'Errachidia - Sensibilisation aux rôles des établissements de formation et de qualification des femmes

Des journées portes ouvertes dédiées aux établissements de formation et d'insertion socio-professionnelle des femmes ont été lancées, mercredi à Tinejdad (province d'Errachidia).

Initiées par la Direction régionale de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Jeunesse) de Drâa-Tafilalet, cette manifestation organisée deux jours durant à Tinejdad et à Rissani, entend sensibiliser sur l'importance de ces centres en termes de formation, d'encadrement et d'autonomisation des jeunes filles et des femmes et de mettre en exergue les efforts consentis par ces établissements.

À cette occasion, le directeur régional de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la jeunesse) à Drâa-Tafilalet, Abdelkader Houari a indiqué que ce rendez-vous annuel vise à créer des canaux de communication avec les jeunes filles et les femmes et à leur faire connaître les différentes formations offertes par les centres et établissements féminins ainsi que que les services rendus par ces établissements.

Il s'agit également de fournir toutes les informations et les explications nécessaires en termes de soutien, d'encadrement, de formation et d'épanouissement de cette catégorie de la société, a-t-il dit.

"Nous aspirons à faciliter l'intégration des femmes dans le marché du travail et à générer des opportunités d'emploi au profit d'un plus grand nombre de jeunes filles et de femmes grâce à des programmes de formation et de formation continue renforçant ainsi leur rôle crucial dans la société", a-t-il relevé, tout en réitérant l'engagement ferme de la direction régionale à soutenir cette catégorie de la population.

Pour sa part, la responsable provinciale des affaires de la femme, Mounia Qechna a relevé que les diplomées se sont deja lancées dans le marché du travail après avoir bénéficié des programmes de formation socio-economique et des ateliers pratiques lancés par la direction regionale durant l'année écoulée.

Et d'ajouter qu'une panoplie de spécialités est disponible au niveau de ces centres dont notamment la broderie, le stylisme et la couture traditionnelle et moderne, le textile traditionnel, le tissage de tapis, l'informatique en sus de la pâtisserie qui vient d'être introduite cette année au centre de Tinejdad, tout en organisant des activités parallèles pour contribuer à l'épanouissement des bénéficiaires.

Ces journées portes ouvertes, organisées par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la jeunesse), se tiennent du 24 au 27 septembre à l'échelle nationale. Elles s'assignent pour objectif principal de faire la lumière sur les efforts déployés pour la promotion de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et des femmes à travers le Royaume.