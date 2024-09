Madagascar: Trail de la Santé - La première édition s'annonce grandiose

La saison du trail continue avec le Trail de la Santé (TDS). Cette première édition, organisée par un professionnel de l'événementiel, restera mémorable.

Live Prod a été inspirée par l'idée d'organiser une course de trail. Après les matchs des Barea dans le cadre de la CAN 2019, le Trail de la Santé est le deuxième événement sportif qu'elle organise. La course se déroule le dimanche 6 octobre à Anjeva. En partenariat avec le club Union Sportive d'Antananarivo, le « Trail de la Santé Eau Vive » promet une atmosphère inégalée et sera totalement original en termes de parcours et d'organisation. La cheffe de projet, Aina Tatianah Rakotomanga, est une passionnée de trail, connaissant parfaitement les besoins des coureurs.

En effet, trois courses sont au programme : 12 km, 25 km, et 35 km. La date limite des inscriptions est demain, et elles peuvent se faire en ligne ou sur place à l'Ortana Antaninarenina. « Nous avons choisi d'organiser cet événement d'abord par passion pour le trail. Le trail n'est pas seulement un sport, c'est aussi un véritable remède pour les maladies. De nombreuses personnes ont fait part de leur guérison, qu'elles soient diabétiques, souffrent d'hypertension ou d'anxiété...C'est la raison pour laquelle nous avons choisi le nom Trail de la Santé », a expliqué Tatianah Rakotomanga. Le point de départ et d'arrivée sera à Anjeva, sur le terrain de foot Salazana, pour les trois courses. Le parcours traverse des paysages historiques et époustouflants dans la partie Est de la RN2A.

%

C'est l'un des meilleurs trajets selon les témoignages de ceux qui ont fait la reconnaissance. Tous les podiums des huit catégories d'âge recevront chacun un trophée, tandis que tous les participants gagneront une médaille en reconnaissance de leur accomplissement. « Cette première édition va marquer l'histoire du trail malgache. Nous mettrons tout en oeuvre pour garantir une organisation satisfaisante à tous les coureurs, en collaboration avec Eau Vive, Bet 261 et tous nos sponsors. Nous assisterons également à un beau spectacle avec la participation de traileurs de différentes nationalités ainsi que des élites locales », a-t-elle ajouté. Live Prod souhaite contribuer à la promotion du trail à Madagascar. Cet organisateur d'événements est grandement ouvert à tous les clubs et associations.