Madagascar: Hauts emplois de l'Etat - 13 nominations en Conseil des ministres

Les nominations par décret se suivent et se ressemblent ou pas, c'est selon le nouveau DirCab civil et la nouvelle DirCom de la Primature.

Dimbindraibe Ratafika Andriamalazamanga.

C'est le nouveau Directeur du cabinet civil du Premier ministre Christian Ntsay qui est en fait un collaborateur de la première heure de l'actuel locataire de Mahazoarivo. Il était le DirCab du ministère des Mines et des Ressources stratégiques du temps où le PM avait assuré l'intérim de ce département. Il a été élu député par la Haute Cour Constitutionnelle le 20 juillet 2022 en remplacement du titulaire du siège dans la circonscription d'Antananarivo I au titre de l'IRD. En somme, le nouveau DirCab civil auprès de la Primature est une figure connue dans le microcosme politique. Il accompagne actuellement le PM à la 79e Assemblée Générale des Nations Unies à New York.

Virginie Adèle Rahelisoa.

Elle n'est pas non plus inconnue au... bataillon. Elle a auparavant occupé les fonctions de DirCom au ministère de la Défense nationale et de porte-parole du ministère des Affaires étrangères avant sa présente nomination comme Directrice de la Communication auprès de la Primature.

Harisoamanarivo Angelico Ennodius.

Il est nommé, pour sa part, Secrétaire général du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Manda Herilaza Ravelojaona est nommé quant à lui, SG de la Commission nationale malgache de l'UNESCO au titre du ministère de l'Education nationale. Nomination également de Cléa Augustina Razafimaniry au poste de Directeur de la Communication du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. Les 13 nominations restantes concernent des directeurs centraux et régionaux au sein d'autres départements ministériels. En l'occurrence, la Décentralisation et l'Aménagement du Territoire ; les Transports et la Météorologie ; la Population et la Solidarité ; la Gendarmerie nationale. Les 13 nominations sont assorties d'abrogations. En revanche, l'abrogation du coordonnateur général du ministère des Mines n'a pas été suivie d'une nouvelle nomination.