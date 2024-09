Madagascar: Prix Pierre Castel 2024 - Les lauréats reçoivent leur prix

Les lauréats du prix Pierre Castel 2024 ont reçu officiellement leur prix des mains de Matthieu Seguin, le nouveau Directeur général de la STAR, dans les locaux de la STAR sis à Andraharo, hier.

Le concours Prix Pierre Castel, initié par la STAR, à travers le Fonds Pierre Castel, s'adresse, en rappel, aux jeunes entrepreneurs malgaches, âgés de 18 à 45 ans, résidents à Madagascar et opérant légalement dans le secteur de l'agriculture et/ou de l'élevage, en soutien au talent, au leadership et à la créativité des jeunes entrepreneurs en Afrique. Plus de 200 dossiers ont répondu à l'appel à projets local lancé en mars dernier.

Riz instantané prêt en cinq minutes.

Après les différentes étapes du concours, le premier prix a été remporté par Mamitiana Andrianina Hanitriniaina, une ingénieure agronome qui, à travers la Coopérative Tanamasoandro, a conçu la production de riz instantané certifié bio, un plat de riz avec son met (du « ravitoto » ou de la viande au choix) qui peut se préparer en cinq minutes. Son projet totalement innovant lui permet de rapporter un prix de 15 000 euros, un parrainage et un programme de coaching.

Bioconversion de déchets en engrais organiques.

Le deuxième lauréat, Tendry Ny Aina Rasolomampionona, de Bio Source Farm ou BSF, remporte un prix de 10 000 euros grâce à son projet de collecte de déchets organiques et l'élevage de mouches soldats noirs pour la bioconversion de déchets en engrais organiques et en produits dérivés, notamment de la provende intégralement biologique et riche en protéines. Il bénéficiera également d'un programme de coaching. Les deux lauréats se sont envolés hier soir vers l'Algérie pour recevoir officiellement leur prix des Fonds Pierre Castel.

Prix coup de cœur.

Par ailleurs, cette année, pour la première fois, le jury local du concours a décidé d'attribuer un prix coup de cœur assorti d'un prix financier de 5 000 euros à un des candidats finalistes. Le prix revient donc à Vahatraina Tanjona Ranjalahy, qui représente Moli Company. Il s'agit de sa deuxième participation au concours cette année. Moli Company s'est spécialisée dans la promotion de produits du terroir, notamment du café « zanatany » pur arabica d'Itasy. C'est son audace et sa ténacité à vouloir évoluer dans le monde de l'entrepreneuriat qui a convaincu le jury.

Prix Jeunes espoirs 2024.

Enfin, le Prix Jeunes Espoirs 2024 a été décerné à Voahary Lala Rakotondramiarana, représentante de Zoahary Baobab, pour la conception de toute une gamme de produits à base de Baobab, notamment l'huile de baobab, le savon, le muesli et même les pâtes de baobab séchées, entre autres, des idées qui lui sont venues pour pallier la surproduction de fruits de baobab qui finissent malheureusement par pourrir lorsque c'est la saison. Elle reçoit un prix de 1 650 euros et partira en formation pour 10 jours et plus à l'IESA en Côte d'Ivoire au mois de novembre.