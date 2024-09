Madagascar: Employabilité des jeunes - La mise en place d'un « laboratoire entrepreneurial » en vue

Encourager la culture entrepreneuriale chez les jeunes. C'est dans cet esprit que le ministère du Travail, de l'emploi et de la fonction publique (MTEFoP) et l'ISCAM Business School ont signé hier une convention dans le cadre d'un partenariat et une convention d'application relative au projet de promotion de l'employabilité et d'appui au renforcement de compétences.

Cette convention constitue un véritable levier pour le développement du capital humain, pilier du développement de la Politique générale de l'Etat (PGE), selon la ministre Hanitra Fitiavana Razakaboana. Elle répond également à l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) , en particulier le n°08 , qui vise à assurer un travail décent pour tous. La mise en place d'un « laboratoire entrepreneurial » figure parmi les grandes lignes de ce projet qui sera mis en oeuvre à Analamanga et Vakinankaratra dans un premier temps. L'objectif étant d'encourager la transformation de l'auto-emploi en entrepreneuriat.

« A travers ce partenariat, nous ambitionnons de former des jeunes, capables de développer des projets viables, de s'adapter aux exigences du marché et de contribuer à la croissance économique de notre pays. Les formations proposées dans le cadre du projet sont non seulement orientées vers la théorie mais également et surtout vers la pratique permettant à nos jeunes de se confronter à la réalité du terrain et d'acquérir des compétences précieuses », informe Hanitra Fitiavana Razakaboana.

Formations.

Cette convention de partenariat va au-delà d'un simple accord, elle symbolise un engagement profond et mutuel pour lutter contre le chômage et favoriser l'employabilité des jeunes. Près de 1500 porteurs de projets seront formés et accompagnés durant les trois années de mise en oeuvre de ce projet, note à son tour Clotilde Ranaivoson, Directeur général adjoint de l'ISCAM Business School.

De plus, 50 TPE et PME par zone ciblée bénéficieront d'un accompagnement pour favoriser leur croissance. Les entreprises en pleine expansion seront soutenues dans les domaines du management durable et de la gestion de la succession.