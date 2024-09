Burkina Faso: Eliminatoires CAN 2025 - Bertrand Traoré et Issoufou Dayo de retour

La Fédération burkinabè de football a dévoilé, le jeudi 26 septembre 2024, la liste des joueurs convoqués pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2025. Pour cette double confrontation face aux Hirondelles du Burundi, on note le retour de Bertrand Traoré et d'Issoufou Dayo, mis à l'écart de l'écurie depuis la nomination du sélectionneur Brama Traoré à la tête des Etalons.

Les choses ont évolué dans l'écurie des Etalons. Alors qu'on s'attendait à une énième mise à l'écart de Bertrand Traoré et d'Issoufou Dayo, à la grande surprise, ils ont été convoqués pour la double confrontation entre les Etalons et les Itambu mu rugamba (Hirondelles) du Burundi. Surprise parce que le sélectionneur national, Brama Traoré s'était passé de leurs services pour des arguments sportifs.

Mais contre toute attente depuis la mise en place de la nouvelle fédération, le langage est d'aller vers le consensus. Sans aucun doute, c'est ce consensus tant prôné et cet appel à l'union qui a prévalu au retour des deux capitaines que sont Bertrand Traoré et Issoufou Dayo. C'est la preuve si besoin en était que leur mise à l'écart était tout sauf pour des raisons sportives.

Parce que curieusement, c'est sur la première liste, après le départ de l'ancien président de la FBF, Lazare Banssé, que ces deux cadors du football burkinabè font leur retour en sélection nationale. Maintenant qu'on s'attendait à ce que le sélectionneur Brama Traoré puisse expliquer les raisons de ce revirement à travers une conférence de presse, c'est une liste des joueurs convoqués qui a été simplement diffusée par les services de communication de la FBF.

Avait-il peur de manquer de réponses à donner aux multiples questions des journalistes ? Nul ne saurait le dire. Tout compte fait, c'est la fin d'un feuilleton qui aura agité le monde sportif, notamment le football burkinabè, depuis un bout de temps. Heureusement que tout rentre dans l'ordre, du moment que les impairs ont été corrigés sans doute et surement par le nouveau patron de la FBF, le colonel-major Oumarou Sawadogo. Tout est bien qui finit bien.

Le Burkina Faso, en tête de son groupe devant le Sénégal, affrontera le Burundi en double confrontation, les 10 et 13 octobre prochain à Abidjan. Ces troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2025 seront décisives pour l'obtention d'un ticket pour la compétition continentale prévue au Maroc. Le retour du capitaine Bertrand Traoré et d'Issoufou Dayo, un pilier défensif a suscité beaucoup d'enthousiasme chez les fans et les analystes. Ces deux joueurs, qui ont tant mouillé le maillot en sélection, apporteront leur expérience à un effectif composé de jeunes bien prometteurs.