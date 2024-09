Angola: Le tourisme reclassera les unités hôtelières en 2025

Luanda — Le Ministère du Tourisme réalisera, à partir de 2025, des travaux de reclassement des unités hôtelières du pays, en vue de conformer l'attribution du nombre d'étoiles en fonction de la qualité des services fournis, a annoncé mercredi, à Luanda, le titulaire du portefeuille, Márcio Daniel.

Selon le ministre du Tourisme, qui s'exprimait lors de la cérémonie de reclassement de l'Hôtel Diamante à 4 étoiles, pour concrétiser cette intention, le secteur comptera sur l'étroite collaboration du corps associatif des unités hôtelières et similaires d'Angola, afin de sensibiliser ses membres au respect des recommandations et exigences nécessaires à la classification des projets hôteliers.

Il a souligné qu'il s'agit d'un travail qui sera effectué conjointement et de manière synergique, en mettant l'accent sur la révision de la législation et la rationalisation des processus et procédures considérés comme « superflus » ou qui finissent par priver d'agilité dans l'octroi de licences aux unités hôtelières.

À son tour, la directrice nationale des qualifications et licences touristiques, Zaira de Assunção, a déclaré qu'actuellement, un suivi détaillé de plus de 15 unités hôtelières à travers le pays était en cours, en tenant compte de la législation en vigueur.

Elle a précisé que lors des visites d'inspection aux unités hôtelières, les exigences de classification assignées seront vérifiées et les établissements qui ne satisfont pas aux conditions requises seront disqualifiés.

Elle a rappelé que la loi en vigueur exige que soient respectées toutes les exigences nécessaires à la classification des développements hôteliers, telles que la qualité des services, la décoration, les infrastructures, l'emplacement, le nombre de restaurants, les suites, entre autres.

"De nombreuses unités sont classées et, avec le temps, perdent en qualité et cessent de fournir les services pour lesquels elles ont été initialement classées, d'où la nécessité d'une reclassification", a-t-il déclaré.

Zaira de Assunção a expliqué que, dans le cas de l'Hôtel Diamante, lors de son inauguration en 2015, des recommandations avaient été faites qui devaient être respectées, mais jusqu'en 2018 elles n'ont pas été respectées, ce qui a obligé le secteur à retirer une étoile de cette unité hôtelière.

L'administrateur exécutif d'Endiama, Domingos Margarida, a déclaré que l'Hôtel Diamante présente des conditions décentes pour mériter la catégorie 4 étoiles.

"Nous avons livré un hôtel rénové et nous pensons qu'il a les conditions pour rivaliser avec le marché", a-t-il estimé.

Le responsable a, pour sa part, fait appel au secteur sur la nécessité d'une plus grande diplomatie touristique, afin que davantage de délégations puissent visiter et séjourner dans l'hôtel susmentionné.

Situé dans la partie basse de la ville de Luanda, l'Hôtel Diamante a été reclassé au rang de 4 étoiles dès son ouverture en 2015, une étoile lui ayant été retirée en 2018 pour non-respect de certaines exigences recommandées par la loi.

L'unité hôtelière dispose de 174 chambres, réparties en suites de différents types (simples et doubles), deux restaurants et bars, salles de réunions et de conférences, piscine, SPA et salle de sport.

L'Angola compte plus de trois mille 300 entreprises hôtelières, y compris des hôtels, des pensions et similaires, 572 agences de voyages et de tourisme et 700 guides touristiques.