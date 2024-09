Maroc: Atelier sur la sécurité des événements sportifs - Engagement indéfectible du pays pour la coopération Sud-Sud (responsable sénégalais)

Marrakech — L'organisation à Marrakech de l'atelier sur la sécurité des grands événements sportifs traduit l'engagement indéfectible et les efforts inlassables du Maroc en faveur de la coopération Sud-Sud, a affirmé, jeudi à Marrakech, M. Mamadou Ndiaye Fall, conseiller technique-opérations du Directeur général de la Police nationale du Sénégal.

"Le Maroc demeure une locomotive en matière de coopération Sud-Sud et l'organisation de cette importante rencontre vient confirmer cette réalité", a souligné M. Ndiaye Fall dans une déclaration à la MAP, en marge de cet atelier de deux jours, initié par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) en coordination avec Interpol, à travers le projet Stadia.

Le responsable sécuritaire sénégalais a exprimé ses vifs remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour l'attachement du Souverain à la sécurité internationale et Son engagement en faveur de la coopération multilatérale en général, et Sud-Sud en particulier, mettant en avant les relations séculaires entre le Maroc et le Sénégal.

Après avoir salué le bon déroulement "à tous les niveaux" de cet atelier organisé par la DGSN, M. Ndiyae Fall a indiqué que celui-ci "nous a permis de renforcer davantage nos capacités dans la perspective de l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026".

%

"Ce genre d'initiatives sont d'une extrême importance pour les pays africains", a-t-il conclu.

Cet atelier international, dont les travaux se sont clôturés jeudi, visait à accompagner l'organisation par le Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations-2025 et de la Coupe du Monde-2030 en édition conjointe avec l'Espagne et le Portugal, en contribuant au renforcement des capacités des membres de sécurité nationaux dans l'organisation des grands événements.

Outre les cadres marocains spécialisés dans le domaine de la sécurité sportive et de l'organisation de grands événements, ont pris part à cette rencontre de deux jours des responsables internationaux et des experts en sécurité représentant Interpol, la CAF, la FIFA ainsi que des experts dans le domaine de la sécurité sportive de pays arabes, africains et européens.