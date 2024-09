Maroc: Rencontre stratégique pour explorer les opportunités de coopération avec la Chine dans le secteur du textile

Rabat — L'exploration des opportunités de coopération entre le Maroc et la Chine dans le secteur du textile a été au coeur d'une rencontre stratégique tenue, jeudi à Rabat, entre le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, et une importante délégation du Conseil national Chinois du textile et de l'habillement (CNTAC).

Cette rencontre a permis de partager avec cette délégation, conduite par M. Xu Yingxin, Vice-Président du Conseil et composée de plus d'une vingtaine de chefs d'entreprises, les opportunités remarquables que représente le Royaume du Maroc qui est devenu, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'une des plateformes industrielles les plus compétitives de la région.

Dans un mot d'ouverture, M. Jazouli a indiqué que les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays se sont intensifiés depuis la signature du partenariat stratégique en mai 2016, marquant un intérêt grandissant des opérateurs chinois pour le Maroc.

Il a aussi mis en avant le potentiel considérable du secteur textile pour les investisseurs chinois, ajoutant que le Maroc, grâce à sa proximité géographique et culturelle avec l'Europe, constitue une plateforme idéale pour l'internationalisation des entreprises chinoises.

Parallèlement, le ministre a souligné la disponibilité d'une main-d'oeuvre jeune et qualifiée, ainsi que l'accès à des énergies renouvelables à des coûts compétitifs, des éléments clés dans la décarbonation de la production, exigée aujourd'hui en Europe.

De son côté, M. Yingxin a relevé que le Maroc bénéficie d'une base politique solide, avec un soutien gouvernemental favorable à l'investissement étranger. "La Chine est devenue le principal fournisseur de tissus pour le Maroc, renforçant ainsi les complémentarités économiques entre les deux Nations", a-t-il dit.

Pour sa part, le président de l'Association Marocaine des Industries du Textile et de l'Habillement (AMITH), Anass El Ansari, a évoqué les opportunités d'investissement offertes par le textile marocain, particulièrement dans l'amont du secteur, qui représente une part essentielle de la chaîne de valeur, insistant sur l'importance d'investir dans des activités telles que la filature, le tissage et la teinture.

En outre, M. Ansari a fait savoir que le Maroc offre de nombreux avantages compétitifs, notamment une logistique moderne, un accès privilégié aux marchés européen, américain et africain grâce à des accords de libre-échange.

Quant au directeur général de l'Agence Marocaine pour le Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Ali Seddiki, il a présenté une vision globale de l'offre marocaine en matière d'investissement, reposant sur six piliers principaux, dont la stabilité politique, un environnement favorable, des infrastructures répondant aux meilleurs standards internationaux, une large couverture d'accords de libre-échange, ainsi que l'efficacité et la rapidité d'exécution des projets.

Le CNTAC est la fédération nationale qui couvre l'ensemble des industries textiles de la République Populaire de Chine. En 2024, plusieurs entreprises chinoises du secteur textile se sont implantées dans différentes régions du Maroc. Elles ont déjà investi plus de 300 millions de dirhams et emploieront à fin 2025 près de 2.000 personnes, illustrant l'intérêt croissant des opérateurs textiles chinois pour le Maroc.